柬埔寨称中国将交付2艘军舰 提高柬国防御能力

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（法新社柬埔寨首都金边5日电） 在华府忧心北京当局提高其在具战略地位暹罗湾的军事影响力之际，柬埔寨今天表示，中国最快明年交付两艘军舰，以提高柬埔寨的防御能力。

柬埔寨是北京的亲密盟邦，华府长久以来忧心中国资助柬埔寨升级改造云壤海军基地（Ream Naval Base）。

柬埔寨国防部发言人苏洁达（Maly Socheata）告诉法新社，中国最快明年提供柬埔寨2艘056C型巡逻舰。 苏洁达说，这些船舰专为柬埔寨量身打造，预计在2025年或稍后完工交舰。

苏洁达说：「唯一目的是加强柬埔寨在保护与维持和平、稳定及安全的量能，以及支援海上搜救和其他人道任务。」

中国提供柬埔寨资金升级改造云壤海军基地，该基地原本有部分以美国的资金兴建。

华府表示，云壤基地让北京在暹罗湾取得关键战略位置，增强北京在南海争议海域的主权主张。

外传云壤基地一座363公尺长新码头是为了提供中国航舰停泊，柬埔寨官员于去年否认这个说法。

苏洁达表示，云壤基地扩建工程第一阶段已完工，第二阶段工程正在进行，很快就会竣工。

苏洁达否认柬埔寨将提供外国军队使用云壤基地。她强调，柬埔寨不容许任何外国军队在其境内设置基地。