柯克案检方透露案情细节 凶嫌与室友简讯坦承犯案

afp_tickers

5 分钟

（法新社华盛顿16日电） 美国犹他州检方今天透露保守派政治网红柯克（Charlie Kirk）遇刺案最新案情细节，包括犯嫌在给友人简讯中坦承行凶。而犯嫌已在案发33小时后向警方投案。

以下是犹他郡检察官葛瑞（Jeffrey Gray）公布这名22岁犯嫌罗宾森（Tyler Robinson）的部分关键细节。

●狙击位置

葛瑞表示，9月10日校园内突然传出一声枪响后，犹他谷大学（Utah Valley University）一名警官判断凶嫌的武器是步枪，「因为它的声音」，并开始寻找「潜在的狙击手位置」。

这名警官在距离大约150公尺外，发现一处屋顶，认为这可能是凶嫌射击的地方。

他发现「石子上的印记」，符合「一个人以卧姿射击」的痕迹。

葛瑞说，经监视器画面确定，当地时间中午12时15分左右，一名身着深色衣物男子站在屋顶上。

此一发现标志着长达33小时的追捕行动就此展开。

●枪击行动

葛瑞指出，凶嫌显然在当地时间上午11时51分进入校园，穿着一件中间印有美国国旗的黑色T恤，头戴深色棒球帽，配戴一副太阳眼镜。

从外表来看，线索不多，但犯嫌的姿势动作似乎透露他藏有某些物品。

葛瑞说：「犯嫌低着头走路，走路的姿势异常，右腿几乎不弯曲，这符合步枪被藏在裤子里的情况。」

监视器画面还拍到犯嫌开枪后立即从屋顶下来，徒步逃离校园。当局在附近森林中发现一支配备瞄准镜的步枪，包裹在一条毛巾里。葛瑞说，步枪里有三发未击发的子弹。

当局在步枪的扳机、弹壳、2颗子弹和毛巾上发现了罗宾森的DNA。

●父母发现

案发次日，罗宾森的母亲在新闻中看到枪手的画面，觉得那人像她的儿子。葛瑞说，但当他母亲打电话给他时，他说他生病在家，就前一天一样。

罗宾森的父亲也认出「警方怀疑枪手使用的步枪，正是他送给儿子的礼物」。

当他的父母打电话联系到他时，罗宾森暗示自己就是枪手，并表示他不想进监狱，打算结束自己的生命。

罗宾森的父母努力说服他向警方投案。

●键盘下的字条

枪击案发生后，罗宾森和他的室友互传简讯。罗宾森写道：「放下手边工作。看看我的键盘底下。」

键盘底下有张字条，上头写着：「若有机会除掉柯克，我会把握这个机会。」

以下是法院文件中部分对话摘录：

室友：「你在开玩笑吧？」

罗宾森：「我还好，亲爱的，但我还得在奥勒姆待一会儿。应该不会太久，等我拿到步枪就能回家了。说实话，我原本希望这个秘密能保持到我老死。我很抱歉牵连你。」

室友：「不是你做的吧？」

罗宾森：「是的，是我。我很抱歉。」

室友：「为什么？」

罗宾森：「为什么我这么做？我受够了他的仇恨。有些仇恨无法协商解决。如果我能悄悄地拿到步枪，我就不会留下证据。」

罗宾森告诉室友，他已经计划这次枪击行动超过一周。他还说：「我担心如果我没能把爷爷的步枪带回来，我家老头会怎么想。要怎么向他解释把它弄丢了？」

罗宾森又说：「删除这段对话…我打算投案。」

而就在柯克遇刺33小时后，罗宾森向警方投案。