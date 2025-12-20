柯克遗孀表态 支持范斯角逐白宫大位

（法新社凤凰城19日电） 已故美国保守派知名倡议人士柯克（Charlie Kirk）的遗孀艾瑞卡．柯克已表态支持现任副总统范斯（JD Vance）角逐2028年总统大选，提前为白宫之争鸣枪起跑，同时也为范斯带来她丈夫所创立、极具影响力的青年组织支持。

艾瑞卡．柯克（Erika Kirk）对数千名与会者表示，她将支持现任副总统范斯成为第48任总统。她的丈夫柯克所创立的青年运动组织「美国转捩点」（Turning Point USA）在2024年动员年轻选民投票支持川普方面扮演了重要角色。

她于18日晚间在AmericaFest盛会中告诉群众：「我们将以最具压倒性的方式，让我丈夫的朋友范斯当选第48任总统。」这也是柯克遇刺身亡后，「美国转捩点」首次举办大型集会。

此项背书正值「让美国再次伟大」（MAGA）运动开始思考「没有川普的未来」之际。

范斯预定21日在该集会发表演说。

范斯尚未正式承诺将参选2028年总统大选，但外界普遍预期他将投入选战。

来自MAGA运动中日益壮大团体的早期背书，可能有助于创造声势，使范斯的参选看起来势不可当。

然而，这项背书也出现在MAGA运动内部分裂愈发明显之际，一些关键人物已开始对川普感到挫折与幻灭。

上个月，作风强硬的联邦众议员葛林（Marjorie Taylor Greene）猛烈抨击川普的第二任期施政方向，称其背叛选民。

葛林直到不久前仍是川普最忠诚的盟友之一，她已宣布明年1月将卸下国会议员职务，部分评论人士推测她可能会角逐2028年总统大选。