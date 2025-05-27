梅尔茨：西方盟邦解除援乌武器射程限制

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（法新社柏林26日电） 德国总理梅尔茨（Friedrich Merz）今天表示，德国与乌克兰的其他主要西方支持者已经取消援助基辅的武器射程限制，以协助其抵御俄罗斯攻击。

俄罗斯回应警告，此举将与达成和平协议「相悖」。

本月初上任的梅尔茨也矢言，「我们将竭尽全力继续支持乌克兰，包括军事支持」，并与其他支持者密切协调。

他在内容广泛的电视访问中表示：「无论是英国、法国、我们还是美国，运送给乌克兰的武器已不再受到射程限制。」

「这意味乌克兰现在可以自卫，例如，攻击俄罗斯的军事阵地…除了极少数例外，乌克兰直到最近才这样做。现在可以这样做了。」

美国前总统拜登2024年11月决定授权乌克兰使用远程陆军战术飞弹系统（ATACMS）打击俄罗斯境内目标。

英国媒体当时报导，同年11月，乌克兰在获得伦敦批准后，首次向俄罗斯发射英国提供的「暴风之影」（Storm Shadow）飞弹。

向乌克兰提供Scalp飞弹的法国当时重申，攻击俄罗斯境内的军事目标是一种选择。

梅尔茨发表上述言论后，克里姆林宫今天表示，西方国家取消向乌克兰交付武器的射程限制很「危险」。

克里姆林宫发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告诉俄罗斯记者尤纳舍夫（Alexander Yunashev）：「如果确实做出了这些决定，就与我们寻求政治（和平）解决的愿望完全相悖…如果真的做了这些决定，那会相当危险。」

中左翼的萧兹（Olaf Scholz）领导的上届德国政府力挺基辅，但不愿向其运送远程金牛座（Taurus）飞弹，担心此举将加剧与俄罗斯这个核武大国的紧张关系。

梅尔茨曾表示，他赞成向乌克兰交付金牛座飞弹，但他今天并未透露德国现在是否会这样做，或他指的是其他武器系统。