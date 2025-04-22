梅西感谢方济各「让世界变更好」 圣罗伦索队也悼念

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（法新社布宜诺斯艾利斯21日电） 罗马天主教教宗方济各辞世，享寿88岁。阿根廷足球巨星梅西感谢他「让世界变得更好」；方济各最喜欢的足球俱乐部圣罗伦索队（San Lorenzo）也赞扬他数十年来的「热情」支持。

教宗方济各（Pope Francis）是第一位来自拉丁美洲和南半球的教宗，21日因脑中风导致昏迷和心脏衰竭而逝于梵蒂冈。

梅西（Lionel Messi）在社群平台Instagram写道：「愿教宗方济各安息…谢谢你让世界变得更好。我们会想念你。」随文附上他与方济各的合照。

圣罗伦索队也在官方网站张贴方济各微笑的照片，上面有这支球队的蓝红条纹标志，一旁写着「永别了，圣父！」

球队透过声明表示：「作为本队荣誉会员，他对圣罗伦索的热情一向让我们特别感动，这让我们同心为他的灵魂祈祷。」

方济各自小就是圣罗伦索队球迷，持有会员证，担任大主教时，曾多年在布宜诺斯艾利斯的球队教堂主持圣罗伦索纪念日弥撒。

圣罗伦索队总裁莫瑞提（Marcelo Moretti）去年率团拜访方济各，提议以方济各的名字为球队未来的体育场命名。圣罗伦索队表示：「圣父很感动，毫不犹豫地接受了。」体育场今年将开始动工。

方济各曾被问到阿根廷最伟大的球员是梅西还是马拉度纳（Diego Maradona），他却选了巴西足球传奇比利（Pele），说他是「性情中人」。