欧洲与阿拉伯国家马德里会谈 促以色列停止加萨战争

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（法新社马德里25日电） 欧洲与阿拉伯国家今天在马德里举行会谈，敦促以色列停止攻势。西班牙外交部长阿尔巴雷斯于会谈前表示，为了停止加萨战争，国际社会应该考虑对以色列实施制裁。

随着以色列对统治加萨走廊（Gaza Strip）的巴勒斯坦伊斯兰主义运动组织哈玛斯（Hamas）扩大军事行动，就连长期被以色列视为盟友的国家也开始大声疾呼、加入国际施压以色列的行列。哈玛斯2023年攻击以色列，引发这场毁灭性战争。

人道援助遭到封锁长达两个月，导致加萨粮食、饮用水、燃料和药品短缺，引发饥荒疑虑。援助组织表示，以色列最近仅允许少量物资进入加萨，与实际需求天差地远。

阿尔巴雷斯（Jose Manuel Albares）告诉法国新闻电台（France Info Radio），今天在马德里举行的这场会议有20个国家和国际组织与会，会议宗旨是「阻止这场不再有目标的战争」。

他强调，人道援助必须「大量、不受阻碍、保持中立地」进入加萨，「谁能吃饭、谁不能，不是由以色列决定」。

今天会议将推动以「两国方案」解决以巴冲突，与会者还包括阿拉伯联盟（Arab League）和伊斯兰合作组织（Organisation of Islamic Cooperation）代表。