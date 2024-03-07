欧洲议会最大党表态 支持范德赖恩连任执委会主席

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（法新社罗马尼亚首都布加勒斯特7日电） 欧洲议会（European Parliament）最大党、保守派的欧洲人民党（EPP）今天表态支持欧洲联盟执行委员会（European Commission）主席范德赖恩竞选连任。

法新社报导，前德国国防部长范德赖恩（Ursula von der Leyen）于2019年成为欧盟执委会史上首位女性主席。她曾带领欧盟应对COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情、英国脱欧以及俄罗斯2022年全面入侵乌克兰后的骚乱等多重危机，目前正寻求新的任期，下一个任期将延续到2029年。

对于现年65岁的范德赖恩来说，欧洲人民党的支持可谓至关重要。她需获得欧洲议会的支持，才能继续出任该职位。

在罗马尼亚首都布加勒斯特（Bucharest）举行的欧洲人民党党代表大会上，共400名党代表投票支持范德赖恩，89人投下反对票。

投票完成后，范德赖恩向出席会议的党代表（包括议员、政党领袖以及12名国家元首和政府高层）表示感谢，并提到他们的「信任」、「支持」和「决心」。

她说，「距离选举日还有90天…现在是时候走出去说服人民，赢得他们的认同了。」

欧盟27个成员国的领导人将在6月6日至9日的欧洲议会选举后提名欧盟执委会主席。按照惯例，领导人会从欧洲议会选举结果排第一的党团中选择候选人。

欧洲议会第2大势力左派欧洲社会党（PES）上周末在罗马集会。该党强调了6月选举的重要性，并预计右派的支持率将大幅上升。