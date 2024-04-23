欧洲议会锁定中国 将表决禁止涉强迫劳动产品

2 分钟

（法新社法国史特拉斯堡22日电） 欧盟与北京当局的紧张关系可能加剧，因为欧洲联盟（EU）立法者明天将根据一项新法，就禁止利用强迫劳动制成的产品一事进行表决，该法被认为是在针对中国。

这项新法虽未直接点名中国，但欧洲议会许多成员盼能利用该法来阻止从中国进口涉及来自维吾尔族穆斯林少数民族居住地区新疆的产品。

人权团体表示，新疆至少有100万人被拘留，其中多为穆斯林少数民族，他们面临种种虐待，其中包括强迫女性节育及强迫劳动等。

草案文本在法国史特拉斯堡经欧洲议会（European Parliament）表决同意，将在欧盟27个成员国最终批准后，正式成为法律。

欧盟对中国采用一连串的贸易工具，当中包括对中国政府支持的太阳能板等绿色科技进行反补贴调查。

新法目的是要让强迫劳动从欧洲市场中根除。

推动法案文本在欧洲议会通过的议员雷陶马贵斯（Maria Manuel Leitao Marques）说：「欧盟本来就该成为倡导（正确）价值观的全球领头羊，因此继续在我们的商店进口和贩卖那些在供应链某个环节以血泪制成的产品，是让人完全无法接受的。」

国际劳工组织（International Labour Organization）数据显示，2021年约有2760万人被迫劳动，其中还包括约330万名儿童。