欧盟同意解除叙利亚经济制裁 协助国家重建

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（法新社布鲁塞尔20日电） 欧洲联盟各国今天同意解除对叙利亚的所有经济制裁，协助这个饱受战争蹂躏的国家在前总统巴夏尔．阿塞德（Bashar al-Assad）垮台后重建。

欧盟外交和安全政策高级代表卡拉斯（Kaja Kallas）在布鲁塞尔举行欧盟外长会议后于社群平台X发文表示：「我们今天决定解除对叙利亚的经济制裁。」

她说：「我们希望协助叙利亚人民重建一个崭新、包容且和平的叙利亚。」

美国总统川普上周宣布华府将解除对叙利亚的制裁后，欧盟也跟进采取行动。

叙利亚新上台的领导层一直呼吁国际社会解除自昔日巴夏尔．阿塞德镇压反对派并引发内战以来祭出的严厉制裁。

欧盟外交官员表示，这项协议将解除将叙利亚银行排除在全球金融体系之外的制裁，并取消对央行资产的冻结。

但外交官员表示，在阿拉维派（Alawite）少数族群遭受致命攻击后，欧盟打算对那些煽动种族紧张的个人实施新的制裁。

其他针对巴夏尔．阿塞德政权、禁止出售可能用于镇压平民的武器或装备的措施将持续维持。

叙利亚外交部长席巴尼（Asaad al-Shaibani）在欧盟决定解除经济制裁后表示，这展现了国际社会愿意支持大马士革当局。

席巴尼还说：「叙利亚人民今天拥有一个非常重要且具历史意义的机会来重建国家。」