欧盟执委会主席与以总理通话 称应对伊朗外交是最佳选择

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（法新社加拿大卡纳纳斯基斯15日电） 欧洲联盟执行委员会（European Commission）主席范德赖恩表示，她今天告诉以色列总理尼坦雅胡，外交手段终究是应对伊朗的最佳方式。不过她没有呼吁立即停火。

范德赖恩（Ursula von der Leyen）说，她在与尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）通电话时，双方都同意，「伊朗不应拥有核武，这点是毫无疑问的」。

她在加拿大卡纳纳斯基斯（Kananaskis）举行的七大工业国集团（Group of Seven）峰会记者会上说：「当然，我认为，就长期而言，透过谈判达成解决方案是最佳选择。」

以色列13日突然对伊朗发动大规模军事攻击，而伊朗则以一连串的飞弹与无人机回击以色列。

范德赖恩曾批评以色列在加萨的攻击行动，但她把这场新冲突的责任归咎于伊朗；她指出，联合国核子监督机构本周稍早发现伊朗未履行其义务。

范德赖恩说：「在这种情况下，以色列有权自我防卫。伊朗是导致区域不稳定的主要根源。」

她说，G7峰会讨论乌克兰议题的同时，也应一并讨论伊朗危机，因为乌克兰遭受伊朗出售给俄罗斯的无人机攻击。

她说：「由伊朗设计与制造的同款无人机与弹道飞弹，正在不分青红皂白地攻击乌克兰与以色列的城市。因此，这些威胁必须一并处理。」

共同出席记者会的欧盟理事会（European Council）主席柯斯塔（Antonio Costa）说，现在是「该给外交一个空间的时候」，「为缓和以色列与伊朗之间的紧张情势提供机会」。