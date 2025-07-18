欧盟报复高关税 拟列美国服务业制裁名单

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（法新社布鲁塞尔17日电） 欧洲联盟（EU）外交官员今天表示，若欧盟无法与美国达成贸易协议，欧盟执行机关将准备一份包括科技巨擘在内，针对美国服务业公司的预计限制名单。

即使欧美双方谈判多月试图达成协议，美国总统川普本月稍早仍无预警威胁欧盟，称将对欧盟商品加徵30%关税。

欧盟已警告，如果双方在8月1号前无法达成协议，将因顾及经济冲击，不得不采取报复手段对抗川普的高额关税，且已拟定2份美国商品清单作为制裁目标。

除了既有的2项报复性关税措施，针对服务业的任何措施将会是额外反击手段。其中一项于本周提出，针对价值720亿欧元的美国产品；另一项则是因应钢铝关税所拟议，金额为210亿欧元。

欧盟外交官员指出，主导由27国组成的欧盟贸易政策的欧盟执行委员会（European Commission），正着手提出一份包括金融服务在内的美国服务业清单，以限制措施作为反击，例如限制美国参与欧盟的公共采购。

一名欧盟外交官员说，这也意味着可以排除特定供应商，还说欧盟执委会目前尚未提交任何清单给其他成员国。

一名欧盟外交官员表示，欧盟可能会以循序渐进的方式对美国采取报复，先祭出规模较小的关税措施，接着实施规模较大的措施，最终可能扩大至服务业。

欧盟官员强调，欧盟尚未表决通过这些政策，内容仍有变数。然而其他外交官员表示，欧盟将别无选择，只能「强硬」回应。