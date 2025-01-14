欧盟调查报告：中国公共采购招标歧视欧洲医材制造商

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（法新社布鲁塞尔14日电） 欧洲联盟今天指控中国当局在公共采购招标中歧视欧洲医疗器材制造商，并警告除非能透过与北京对话解决，否则将采取「果断行动」。

欧盟2024年对中国启动一系列调查后，中国也对欧盟产品展开本身的调查予以报复，欧中这两大经济体之间的商业紧张局势随之升温，

布鲁塞尔的调查始于去年4月，这是欧盟首次根据其「国际采购工具」（International Procurement Instrument）启动调查。国际采购工具的宗旨在促进国际公共采购市场的互惠准入。

负责欧盟贸易和经济安全政策领域的执委塞夫柯维奇（Maros Sefcovic）在声明稿中表示：「我们发现中国在公共采购招标中歧视欧盟医疗器材生产商。」

「我们虽持续以对话作为解决问题的首要途径，但我们已准备好采取果断行动，以捍卫公平竞争的环境，支持公平竞争。」 欧盟执委会在今天发布的调查报告中表示，「有明确证据显示中国以不公平与歧视性的方式，限制欧盟医疗设备生产商准入」。 相关设备包括X光机、植入性医材、助听器、助行器、绷带和假牙等。

根据欧盟规定，一旦调查发现有不公平的行为，欧盟可以限制，甚至排除中国企业准入欧盟公共采购市场。 欧盟执委会表示，在可接受解决方案付之阙如的情况下，执委会将评估采取这类措施的可能性。