欧盟达成协议挺防卫产业 注资15亿欧元提升产能

afp_tickers

2 分钟

（法新社布鲁塞尔16日电） 欧盟理事会（European Council）表示，欧盟今天就一项旨在提振其防卫产业的计画达成协议，初期将投入15亿欧元（约新台币539亿元）以提升产能并强化供应链。

代表成员国的欧盟理事会透过声明表示，这项发展是长期谈判的成果，使欧盟朝着改善防务准备能力的目标迈进，同时也旨在「支持与乌克兰的国防产业合作」。

根据与欧洲议会（European Parliament）达成的协议，这笔为「欧洲防卫产业计画」（EDIP）提供的15亿欧元预算将以补助款形式提供，涵盖期间为2025至2027年。

欧盟执行委员会（European Commission）主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）对这项消息表示欢迎，称这是欧盟朝向「在2030年前做好防务准备」所迈出的重要一步。

关于「欧洲防卫产业计画」的谈判，长期以来一直围绕着是否应优先采购欧洲制造的军事装备、武器和弹药。

部分欧盟国家希望利用这项计画资助从欧盟以外地区采购军事物资，特别是向美国采购。

最终达成的折衷方案，将限制在欧盟或挪威等伙伴国家以外制造的零组件价值，不得超过总投资额的35%。

目前，欧盟有超过60%的军事武器和系统来自欧盟以外地区，主要来自美国。布鲁塞尔当局希望将这个比例降至45%。