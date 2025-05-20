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欧英力挺乌克兰 分别对俄罗斯祭新制裁

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（法新社布鲁塞尔/伦敦20日电） 欧洲联盟（EU）今天正式通过对俄罗斯的第17轮制裁，锁定属于俄国「影子舰队」的油轮。同日英国政府也公布100项针对俄国的新一波制裁，藉以支持乌克兰。

欧盟外交与安全政策高级代表卡拉斯（Kaja Kallas）在社群平台X写道：「欧盟已通过对俄罗斯的第17轮制裁，锁定将近200艘影子舰队（shadow fleet）船只。」

卡拉斯曾说，影子舰队是指俄国为规避西方对乌克兰战争做出的有关制裁，而使用的非正式船只。这些船只对环境造成威胁，也透过运输石油，资助俄罗斯攻打乌克兰战争的资金。

欧盟第17轮制裁的内容包括增列近200艘影子舰队油轮进入黑名单，以及再对数十名俄国官员实施冻结资产与签证禁令。而且，欧盟针对俄国据信对欧盟发动的「复合式攻击」，采取了进一步制裁措施。

俄罗斯上周末对乌克兰首都基辅（Kyiv）发动创纪录的无人机攻击后，英国政府今天公布对俄罗斯的新一轮制裁，共有100项措施。

英国外交部在声明中表示，新制裁锁定「支援俄罗斯军事机器、能源出口及资讯战的实体」。

英国也对俄国全面侵略乌克兰后帮忙资助战争的金融机构实施制裁。与此同时，据悉英国及其盟邦正在讨论收紧油价上限、打击俄国「关键石油收入」的计画。

英国外交部还说，俄国17日出动273架无人机攻击乌克兰城市，为开战后最大规模的无人机攻势，「乌克兰及全世界人民为（俄国总统）蒲亭（Vladimir Putin）的侵略付出代价，现在他得为回避和平付出代价」。

美国总统川普（Donald Trump）昨天表示，他与蒲亭通话2小时，「进展非常顺利」，俄乌将立即针对停火展开谈判。

不过，乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天指控俄国并未认真参与和谈，他在社群媒体贴文中写道：「显然俄罗斯正试图拖延时间，以延续其战争及占领」。

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