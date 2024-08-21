民主党全代会第3天 贺锦丽副手华兹成焦点

afp_tickers

3 分钟

（法新社芝加哥21日电） 美国副总统贺锦丽挑选的竞选搭档华兹（Tim Walz）今天将正式接受民主党提名为副总统候选人，他在本届民主党全国代表大会（DNC）上施展魅力攻势，已使他成为众人宠儿

现年60岁的华兹在竞选文宣上被描绘成「快乐战士」，试图散发出乐观形象，对比对手共和党总统候选人川普（Donald Trump）阵营较负面的竞选基调。这位明尼苏达州州长原本并未受到注意，他在芝加哥召开的全代会上到处穿梭，向党内同志和国人介绍自己。

距离美国总统大选不到3个月，华兹成功点燃草根支持者热情。他在全代会期间出现在各议题小组及州代表团活动时，受到出席者欢呼他的名字「提姆！提姆！提姆！」并要求自拍合照。

华兹过去一段时间一再为自己赢得民主党最有效宣传者之一的名号，包括在贺锦丽（Kamala Harris）确定竞选总统前不久，他批评川普与竞选搭档范斯（J.D. Vance）是「怪人」（weird）的言论在网路上疯传。

华兹与贺锦丽昨天在共和党全国代表大会（RNC）7月于威斯康辛州密尔瓦基（Milwaukee）召开的同个会场举行造势活动，他对现场满满支持者说：「我们的集会不仅有超多活力，也在他们开会的地方展现多许多的活力。」

华兹曾任美国国民兵（National Guard）军官，他散发朴质魅力，为这次竞选注入美国中西部乡村元素。但他被视为代表民主党内自由派阵营。

许多美国人仍不认识华兹。他今天在民主党全代会发表接受提名演说时，很可能将谈论个人故事，包括他在内布拉斯加州（Nebraska）小镇成长的背景、他在家中农场帮忙，以及他的当兵、教书和从政经验与资历。