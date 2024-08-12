“世界道德中心”？国际日内瓦是如何在美国的影响下诞生的？

美国开国元勋对日内瓦情有独钟。 Helen James/SWI swissinfo.ch

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我们为什么重提瑞士与美国曾是“姊妹共和国”这段往事？ 2024年11月5日，美国人将投票选举出一位新总统，或首次选举出一位女总统。 无论是卡马拉·哈里斯(Kamala Harris)，还是唐纳德·特朗普(Donald Trump)都宣称，自己的当选将对政治制度和民主的未来产生决定性影响。 瑞士和美国曾经在很长一段时期有着重要的相互影响。 在美国大选之前，我们分析了两国的共同历史，并对两国昔日姊妹情谊对当前的影响进行了探讨。

如果没有美国，日内瓦就不会有今天的国际地位。而日内瓦之所以成为一个聚集了国际组织的城市，也离不开美国的赞赏和肯定。

第一次世界大战后，美国人对日内瓦这座城市，但更是对其理念的认可达到了巅峰。1919年，美国《国家地理》杂志上写道，日内瓦可以与耶路撒冷、雅典、罗马和君士坦丁堡这些城市相媲美，并称它可以成为 “人类道德的宇宙中心”–国际联盟的所在地。

乔治·华盛顿希望将日内瓦高等学府搬到美国

美国对日内瓦的迷恋可以追溯到他们建国初期。美国的一些宪法制定者是日内瓦哲学家和自然法学家的忠实粉丝。美国的新教创始人甚至计划将日内瓦高等学院(即今天的日内瓦大学)连同教职员工一起从日内瓦搬到刚刚建立的美国，作为美国的联邦大学。这其中还有一个重要因素是因为宗教，正如《瑞士历史词典》中所说的那样，日内瓦有”法语新教文化之都”的名称。

托马斯·杰斐逊(Thomas Jefferson)非常推崇这一想法，这样做的目的之一是保护日内瓦学者免受18世纪90年代法国大革命时期罗伯斯庇尔恐怖统治的影响。在给杰斐逊的一封信中，美国首任总统乔治·华盛顿甚至有意投入自己的私人财产以促成这件事，但该计划最后以失败告终。

美国与英国之间的阿拉巴马仲裁法院

1872年，将日内瓦引入美国已不再是话题，相反，他们更加看重日内瓦发挥的中立作用。他们在”瑞士共和国”身上找到了自由主义的共同信念。

当时，日内瓦尚为瑞士最大的城市，在第一份《日内瓦公约》签订几年后，日内瓦才刚刚萌发出成为国际组织聚集地的苗头。1864年，各国签署了这项保护伤员和承认红十字会的国际条约，1872年阿拉巴马仲裁法院在签署这项《日内瓦公约》的同一房间里开会。直到现在，这个房间依然被称为”阿拉巴马厅”。

阿拉巴马厅 Alamy Stock Photo/Credit: Prisma by Dukas Presseagentur GmbH / Alamy Stock Photo

说到阿拉巴马，几乎没有人会想到日内瓦。这是首个不再受任何国王或其他主权势力监管的现代国际法庭，它并不是以美国最南部的一个州名命名的，而是以一艘以该州命名的军舰命名的。

在1861年-1865年的美国内战中，大英帝国向交战双方都提供了武器。尽管北方各州不喜欢这种做法，但这在法律和外交范畴是允许的。当然，这也可以理解为大不列颠的虚伪之举，因为英国人当时将自己定位为奴隶制的反对者。

英国人随后通过各种途径成功地向南方州出售了军舰，这破坏了自己的中立法则。这些军舰给北方各州造成了巨大损失，其中破坏力最大的一艘就是”阿拉巴马”号。

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北方各州取得胜利后，在一项条约中美国与英国达成一致–建立一个国际仲裁法庭，作战双方都必须接受该法庭做出的裁决。最终，英国必须支付1550万美元的赔偿金。

“倔得像骡子一样”

亚历山大·考克伯恩(Alexander Cockburn)是阿拉巴马仲裁庭里的英国代表，他不仅对仲裁结果不满意，也对其他法官不满。曾长期担任瑞士联邦委员的瑞士人雅各布·施坦姆普利(Jakob Stämpfli)被他形容为，“对君主制政府及其大臣极度蔑视；愚蠢，而且倔得像骡子一样”。

除了这两位瑞士和英国法官代表之外，仲裁小组中当然也有美国法官、巴西法官和意大利法官。担任仲裁庭主席的意大利代表弗雷德里克·斯克洛皮斯(Frederic Sclopis)曾写道：”我很快就知道，我们必须为我们的辩论营造一个尽可能理想的环境。而日内瓦这座城市恰恰提供了这种氛围–这里将”坚守自由的精神”与 “对法律和秩序的敬畏”完美地结合在一起。

众多可靠资料都证明考克伯恩是一个急性子，他对斯克洛皮斯也没说几句好话，但对施坦姆普利评价最差，因为这位瑞士人按照自己的计划一步步在决策中占了上风。由于施坦姆普利脑海中一直残留着本国独立联盟战争(Sonderbundskriegs)的记忆，所以他的立场明确地倾向于美国。根据美国代表处的一份报告记述，英国人考克伯恩在法庭做出最后裁决时满脸通红、眼泪在眼眶中打转。

考克伯恩提出了长达250页的申诉意见，因其充满攻击性的文锋在法庭上制造了紧张空气。

1871年在日内瓦举行的”阿拉巴马”索赔案仲裁会议：费德里科·斯克洛皮斯、雅各布·施坦姆普利、马科斯·安东尼奥·德阿劳霍、亚历山大·考克伯恩、查尔斯·弗朗西斯·亚当斯(从左到右)。 KEYSTONE

阿拉巴马法庭的成功

阿拉巴马法庭的成功是美国竞选活动中的一个讨论话题；而在英国，关于这一结果的言论较少，自由党在选举中赢得了多数。

日内瓦历史学家拉迪斯拉斯·米西罗维奇(Ladislas Mysyrowicz)说：”当时的舆论肯定了这个仲裁法庭的巨大成功。”他将这个法庭称作是”国际司法上的里程碑”。詹姆斯·H·胡森(James H. Hutson)在《姊妹共和国》(The Sister Republics)一书中写道：”这唤起了人们的希望，以为找到了治疗战争疯狂症的方法。”日内瓦和瑞士被视为希望的绿洲。

伍德罗·威尔逊将国际联盟带到日内瓦

这只是希望的开始–半个世纪后，美国总统伍德罗·威尔逊(Woodrow Wilson)将建立国际联盟作为他的声望项目–国际联盟是一个由强大国家组成的国际组织，旨在防止类似第一次世界大战这样的情况再次发生。

在一战后的讨论中，人们很快就达成共识，国联应该设在一个中立的欧洲国家。1919年，除日内瓦外，布鲁塞尔最初也受到高度重视。而在日内瓦，红十字会的存在和阿拉巴马仲裁法院的业绩受到了肯定。除了一些其他实际优势之外，这是日内瓦获胜的主要依据。

一些研究人员还提到，威尔逊本人是长老会教徒，出于教派原因，他对改革家加尔文所在的日内瓦抱有好感；还有一些研究者强调，威尔逊之所以青睐于日内瓦，是因为这里从未参加过以往的任何联盟。

日内瓦万国宫的伍德罗·威尔逊纪念碑。它是伍德罗·威尔逊基金会于1939年为前国际联盟大楼捐赠的。 Kim Petersen / Alamy Stock Photo

瑞士在姊妹共和国的游说活动

瑞士在第一次世界大战期间保持中立，但这点却存在争议。美国政府将瑞士视为间谍的避风港，美国在这里指的是像列宁这样的布尔什维克和其他社会主义者在瑞士避难。当时美国领事对瑞士的印象是，瑞士德语区与德国人交好。尽管受到种种非议，威尔逊还是强调”共同的理想”将瑞士和美国团结起来。

1918 年，瑞士外交部长费利克斯·卡隆德(Felix Calonder)越来越多地接纳了威尔逊的国联理论。这位自由派政治家在国民院谈到，国际法对于一个小国来说是至关重要的，这样才能不受大势力的政治摆布。

第一次世界大战即将结束时，瑞士开始努力证明自己是真正的中立国。德意志帝国投降后，瑞士加大了这一宣传力度。瑞士政府急切地想成为国际联盟的驻地。1918年10月，瑞士外交部长卡隆德写信给威尔逊最信任的人，表示瑞士为”与伟大的姐妹共和国”的友谊感到自豪。瑞士相信国联能对世界和平发挥作用。作为世界和平的捍卫者，国联必须使用经济制裁手段，必要时还可以动用军事手段。

美国在国际上发挥了作用，国联来到了日内瓦–随之而来的不仅是希望，还有巨大的责任。1919年《国家地理》杂志上慷慨激昂的报道也对未来持开放态度：”日内瓦现在将成为人类史上最伟大的胜利或最巨大的失败的源泉”。

国际联盟的失败

美国后来没有加入国际联盟。威尔逊设想的这个国际机构在自己的国家并没有任何说服力；但却说服了瑞士。1920年，在全民公决中，瑞士农民领袖恩斯特·劳尔(Ernst Laur)大力宣传将国际联盟设在日内瓦的思想，据说这起到了决定性作用。

最后国际联盟的理念以失败告终。第二次世界大战期间，欧洲以及日内瓦对国际组织失去了吸引力。国际联盟在大西洋彼岸设立了秘书处，日内瓦的国联秘书处只留下了最少的办事人员–因为担心日内瓦会被德国人占领。

瑞士很久之后才于2002年加入联合国，而联合国的欧洲总部如今仍在日内瓦。

资料来源 作者：Fleury, Antoine：《选择日内瓦作为国际联盟所在地》，出版于1981年。 作者：Herren Madeleine：《从1865年开始的国际组织 ：国际秩序的历史》，出版于2009年。 作者：Hutson, James H.：《姐妹共和国–瑞士与美国从1776年至今》，出版于1991年。 作者：Mysyrowicz, Ladislas：《1872年日内瓦的阿拉巴马法庭》，出版于2004年。 作者：Weber, Florian：《美国的承诺，1917/18 年经济战争中的瑞士外交政策》，出版于2016 年。

(编辑：David Eugster，编译于德文：杨煦冬/dh)