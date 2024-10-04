摩尔多瓦共和国会不顾俄罗斯的影响加入欧盟吗？

以前 下一个 2024年10月20日，摩尔多瓦共和国将就是否加入欧盟进行投票。 Vera Leysinger / Swi Swissinfo.ch 摩尔多瓦首都基希讷乌(Chisinau)约有55万居民。 Vera Leysinger / Swi Swissinfo.ch 在基希讷乌，公众中亲欧观点比较明确。政府大楼上悬挂着摩尔多瓦和欧盟的旗帜。 Vera Leysinger / Swi Swissinfo.ch 城市公园“Ștefan cel Mare și Sfânt”的入口处的草坪上装饰着欧盟标志。 Vera Leysinger / Swi Swissinfo.ch 该国使用四种语言。大多数人讲罗马尼亚语。俄语、加告兹语和乌克兰语为少数民族语言。 Vera Leysinger / Swi Swissinfo.ch 摩尔多瓦共和国是欧洲最贫穷的国家之一。并非所有家庭都能用上自来水。特别是在农村地区，汲水井是最常见景观的一部分。 Vera Leysinger / Swi Swissinfo.ch 该国南部的加告兹省在许多领域享有自己的权力。该地区以突厥裔加告兹人为主，是摩尔多瓦共和国内俄罗斯支持者最多的地方。 Vera Leysinger / Swi Swissinfo.ch 科姆拉特是该地区的首府，人口2万。加告兹语、罗马尼亚语和俄语是这里的官方语言。 Vera Leysinger / Swi Swissinfo.ch 科姆拉特(Comrat)贴满了反对加入欧盟的标语。 Vera Leysinger / Swi Swissinfo.ch 加告兹人是信奉基督教的突厥人。 Vera Leysinger / Swi Swissinfo.ch 位于科姆拉特的Merișor商店为社会弱势群体提供折扣产品。这是伊兰·索搞的一个项目，他的同名党派-索党自2023年起在摩尔多瓦被取缔。索因参与“十亿美元剽窃案”而被定罪，现在被视为俄罗斯在摩尔多瓦施加影响的帮手。 Vera Leysinger / Swi Swissinfo.ch 选举海报上的图表显示了2000年-2023年摩尔多瓦(蓝色)和立陶宛(绿色)的人均国内生产总值的发展情况。 这两个点标志着摩尔多瓦加入欧盟谈判的开始和立陶宛加入欧盟的时间。 Vera Leysinger / Swi Swissinfo.ch 在科姆拉特，伊兰·索尔的“加高齐亚乐园”海报最引人注目。这是一个主要面向儿童的免费游乐园。 Vera Leysinger / Swi Swissinfo.ch 公园里几乎空无一人。在稀少的游客中员工占多数。 Vera Leysinger / Swi Swissinfo.ch 在靠近乌克兰边境的Ceadîr-Lunga小城也有亲欧的广告，尽管这里的居民中支持欧盟的人数可能微乎其微。 Vera Leysinger / Swi Swissinfo.ch Ceadîr-Lunga城中的一座建筑上，欧盟旗帜在风中展开，遮住了加告兹亚和摩尔多瓦共和国的旗帜。 Vera Leysinger / Swi Swissinfo.ch Ceadîr-Lunga城中的一座金色列宁雕像：加告兹是摩尔多瓦唯一一个尚保留了苏联时代标志的地区。 Vera Leysinger / Swi Swissinfo.ch 蒂拉斯波尔约有13万人，这里是德涅斯特河左岸的首府-这个地区从摩尔多瓦分离出来已有三十年，只有俄罗斯认可它是一个国家。根据国际法，这个自治区属于摩尔多瓦共和国。 Vera Leysinger / Swi Swissinfo.ch 谢里夫集团在德涅斯特河左岸无处不在。该集团一名前克格勃特工的名字命名，他从1993年开始成为这个分离出去的地区的一个重要人物。 Vera Leysinger / Swi Swissinfo.ch 蒂拉斯波尔的亚历山大·苏沃洛夫纪念碑：与摩尔多瓦共和国的城市相比，德涅斯特河左岸首都的街道显得非常冷清。 Vera Leysinger / Swi Swissinfo.ch 图片1

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10月20日，摩尔多瓦共和国-一个讲四种语言的中立小国-将针对是否加入欧盟举行全民公投。摩尔多瓦与乌克兰接壤，但国内的许多居民都是俄罗斯的支持者。瑞士资讯SWI swissinfo.ch前往当地，亲身体验了这个国家在特殊情况下直接民主的运行。

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实际上，我们已经在道别了。在场的这些加告兹人(Gagausien，摩尔多瓦的一个省)忽然开始谈起了瑞士各州的自治。在瑞士，每个州都可以按照自己制定的政策行事。

皮奥特尔·普斯卡(Piotr Pusca)作为一名电气工程师工作了48年-先是在乌克兰东部的哈尔科夫(Charkiw)，后来来到了加告兹。他在德涅斯特河左岸(Transnistrien，简称德左)长大，他小时候这里还是苏联的天下。

如今，德左是一个事实上的国家，但未被承认。约1700名俄罗斯士兵驻扎在摩尔多瓦共和国和乌克兰之间的边境地带，两年多来，俄军一直在攻击哈尔科夫。

尽管如此，在这片位于摩尔多瓦南部的地区，许多人更加亲俄。摩尔多瓦将于2024年10月20日举行大选，并同时就是否加入欧盟进行投票。

外部内容

这次全民投票将决定摩尔多瓦共和国是否将加入欧盟这一目标写入宪法。

这个拥有250万人口的国家是欧洲最贫穷的国家之一，自俄罗斯入侵邻国乌克兰以来，情况更加糟糕。

瑞士与摩尔多瓦共和国的关联？ 瑞士外交部将瑞士与摩尔多瓦共和国的关系评价为“非常好”，而且双方关系日益密切。据外交部称，瑞士是摩尔多瓦“2023年最重要的捐助国之一”。 瑞士在摩尔多瓦卫生领域最为活跃，其次是经济发展和地方治理等领域。 自乌克兰战争爆发以来，瑞士又对摩尔多瓦的资助还增加了对境内乌克兰难民的支持。除其他外，瑞士还将资金投入到民主教育之中。在过去五年中，民主教育课一直是摩尔多瓦学校中的必修课。 摩尔多瓦的民主发展也从瑞士受到很多启发。

俄罗斯并非一无是处

皮奥特尔·普斯卡说：”我会去投票，我要反对加入欧盟。不管怎样，俄罗斯能提供天然气。“他很生政府的气：“任何一个不支持总统马亚·桑杜(Maia Sandu)的人都被当成是俄罗斯特务。”

前电气工程师皮奥特尔·普斯卡(Piotr Pusca)，原籍德涅斯特河左岸，现居住在加告兹亚。他将在10月20日投票反对摩尔多瓦加入欧盟。 Vera Leysinger / Swi Swissinfo.ch

他认为，如果亲欧总统马亚·桑杜未能连任，欧盟或美国肯定会进行干预。尽管如此，他依然将瑞士或美国的联邦制视为典范。这是为什么？

普斯卡说：”在瑞士或美国，每个州都可以制定自己的法律。“加告兹地区实际上也是一个全面自治的地区。

大约五分之四的摩尔多瓦人以罗马尼亚语为母语。少数民族语言-俄语、乌克兰语和突厥加告兹语也是被承认的官方语言。

在加告兹州首府科姆拉特(Comrat)，几乎人人都讲俄语或加告兹语。在城市广场上，摩尔多瓦政府用罗马尼亚语打出的广告上写着：”你的欧洲“。这里的学校翻新了；休闲中心开放了；还安装了光伏发电系统。普斯卡觉得，政府还应该提供俄语和加告兹语的信息。

科姆拉特镇中心矗立着一个宣传加入欧盟公投的立方体。 Vera Leysinger / Swi Swissinfo.ch

当我们后来向米哈伊尔·西尔凯利(Mihail Sirkeli)提问-政府选择的语言是否不够全面时，这位记者提高了嗓门。“这里不是瑞士！你必须换个角度想问题，只有当你自己拥有强烈的身份认同感时，才会去尊重其他人的身份。”西尔凯利是网络媒体“Nokta”的创始人。

亲俄的欧盟支持者

Nokta是加告兹唯一一个公开支持加入欧盟的媒体，这个媒体主要由美国外交部、荷兰和美国国家民主基金会资助。西尔凯利说，“Nokta”用不同的视角看待摩尔多瓦当前的局势及其历史。

他解释说：”俄罗斯帝国以及后来的苏联奉行的都是同化策略：同化民族，扼杀异族。

在以前的摩尔多瓦苏维埃共和国，俄罗斯人说了算。任何想搞事业的人都必须讲俄语。“这就是为什么今天他们仍然想用俄语取代罗马尼亚语的原因。西尔凯利认为，正因如此科姆拉特城市广场上的加入欧盟宣传牌不能用俄语。

米哈伊尔·西尔凯利(Mihail Sirkeli)是加告兹唯一一家明确亲欧媒体的创始人。 Vera Leysinger / Swi Swissinfo.ch

但是，如果宣传欧盟的广告牌用的是加告兹语，难道不是对当地人的尊重吗？西尔凯利本人就是加告兹人。他说这种语言正在消亡。

西尔凯利说：”或许应该也用上这种语言。“

几乎没有任何一个国家像摩尔多瓦这样被俄罗斯假新闻所充斥，而在摩尔多瓦国内，加告兹地区则是受俄罗斯虚假信息影响最大的地方。

俄罗斯的影响

叶夫根尼娅·古图尔(Evgenia Gutul)是这个地区的负责人，她曾于2024年拜访过弗拉基米尔·普京，并作为现已被取缔的索尔党(Sor Party)代表当选。根据非政府组织Promo-LEX的分析，她似乎是俄罗斯在摩尔多瓦进行“混战演习”的协调员。

索尔因在2010年左右最大腐败案中的行为被定罪，随后离开了摩尔多瓦。西尔凯利说：”伊兰·索尔是一名犯罪分子，他是摩尔多瓦银行10亿美元剽窃案中的要犯。如今，伊兰·索尔是俄罗斯的帮手，他将俄罗斯资金投入到摩尔多瓦的政治中，目的是破坏稳定。

伊兰·索尔(Ilan Sor)在科姆拉特的办公室。 Vera Leysinger / Swi Swissinfo.ch

约4%的摩尔多瓦人居住在加告兹。因此，他们的亲俄态度对投票结果不会产生太大影响。

而在摩尔多瓦首都，气氛则完全不同：公园里、标牌上到处都能看到欧洲徽章。

看待战争的不同观点

针对俄罗斯对乌克兰战争的辩论也分成两大阵营。社会学家彼得鲁·内古拉(Petru Negura)说：”支持西方、支持乌克兰的观点在公众中占主导地位。”

对于政府禁止一些媒体转载俄罗斯宣传言论的做法，内古拉认为是合理的。但他觉得还是少了一个能够反映亲俄意见和不同观点的平台。“这就是为什么许多支持俄罗斯的人要从其他渠道获取信息-包括战争宣传的原因，”他说。

2023年8月，33.9%的摩尔多瓦人认为俄罗斯入侵乌克兰是错误的；25.1%的人支持俄罗斯；23.9%的人认为双方都不对；15.6%的人不发表意见。

政治学家维塔利·斯普林瑟纳(Vitalie Sprinceana)从事救助摩尔多瓦的乌克兰难民工作。 SWI swissinfo.ch

“从社会学角度看，这很有意思。因为这些各持己见的人可以在战争结束后在摩尔多瓦社会发挥调解人的作用。他们中的大多数人赞成中立，希望加强摩尔多瓦的中立地位，并担心这场冲突会拖累摩尔多瓦。”但根据内古拉的分析，这些声音在公众面前几乎无法被听到。

多里娜·罗斯卡说：“人们无法区分欧盟和北约，他们不知道加入欧盟依然能保持中立。“她认为这是因为知识的缺乏，“目前，我们在政治文化方面还有很多工作要做。首先，人们需要加深对各种政治程序的了解。然而目前，就连媒体也未开始这项工作。”

欧盟和俄罗斯的大量侨民

罗斯卡是一名社会学家，也是巴黎欧洲发展研究所的所长。许多年来她一直在摩尔多瓦和法国之间来来往往，除了其他课题之外，她还从事侨民的研究。

在过去的30年中，有100多万摩尔多瓦人有过“移民经历”。1989年，摩尔多瓦人口为430万，而现在只有250万。

多里娜·罗斯卡(Dorina Rosca)是一名社会科学家，也是巴黎欧洲发展研究所所长。她生活在法国和摩尔多瓦之间。 Vera Leysinger / Swi Swissinfo.ch

“直到2010年，移民俄罗斯的人占大多数。因为那里生活更容易、更便宜，而且没有语言障碍，文化也很接近，”罗斯卡说。最终在2014年签证自由化之后，移民潮转向了西欧。“如今，居住在欧盟的摩尔多瓦人比居住在俄罗斯的人要多。“

直至今天，许多人依然希望在高中毕业后直接出国：例如，去罗马尼亚上大学或去意大利、瑞士找工作。

许多散居国外的摩尔多瓦人，包括在瑞士的摩尔多瓦人，都在为加入欧盟的公投而做着宣传。而在俄罗斯的摩尔多瓦人则很可能有不同的看法。

但侨民是10月20日的全民投票中无法发声的群体之一。民意调查显示，赞成阵营略微领先，但海外摩尔多瓦人的声音却未被顾及。

外部内容

在这项调查中另一个未被关注的群体是德涅斯特河左岸的人。在德左自治区，到处飘扬着俄罗斯国旗，但从国际法和摩尔多瓦的角度，该地区属于摩尔多瓦。德左人不仅可以在摩尔多瓦工作，还可以在那里投票。在摩尔多瓦边境附近专门为他们设立了投票站。

德涅斯特河左岸将会发生什么？

如果摩尔多瓦加入欧盟，对于德涅斯特河左岸这个地区意味着什么，这个问题可能会在未来几年都会在国际政治舞台引发讨论。与摩尔多瓦的未来一样，德左的命运也取决于乌克兰的局势。

摩尔多瓦何时能加入欧盟？ 俄罗斯对乌克兰的侵略战争开始后不久，摩尔多瓦向欧盟提交了加入申请。随后，欧盟于2022年6月将摩尔多瓦和乌克兰作为候选国。但这并不意味着会很快成为真正的成员国：阿尔巴尼亚早在2014年就获得了候选国资格。 摩尔多瓦和欧盟于2024年6月开始正式着手加入欧盟谈判。在真正加入欧盟之前，尚需满足许多规格并澄清一些问题-包括如何处理自治的德涅斯特河左岸问题。摩尔多瓦能否加入欧盟还取决于乌克兰的未来。摩尔多瓦政府的目标是2030年加入欧盟。

(编辑：Mark Livingston，编译自德文：杨煦冬/gj)