美国退场、国际秩序动摇：瑞士如何继续守护民主？

2024年北马其顿选举期间，斯科普里(Skopje)一处投票站：15年来，瑞士一直在行政和法律事务上支持北马其顿议会。 Ognen Teofilovski / Reuters

25年前，瑞士为自己设定了一项使命：在全球范围内推动民主。到了2025年，这一目标依然存在。但当今世界却比过去更加专制-地缘冲突不断升级，传统民主援助力量纷纷收缩，中国等非西方国家在全球影响力上升，民主与专制之间的较量正进入新阶段，瑞士的角色也面临重新定位。

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2010年，记者安妮·阿普尔鲍姆(Anne Applebaum)在《华盛顿邮报》(Washington Post)上抨击了一种自美国入侵伊拉克以来广为流传的“荒谬论调”。她写道：“人们常以伊拉克未能在一夜之间变成‘中东的瑞士’为例，来论证民主根本不应被推动或推广。”阿普尔鲍姆认为这种观点站不住脚。

将伊拉克与瑞士相提并论或许有些异想天开；没人会指望美国的军事干预能让巴格达突然变成伯尔尼。但这个比喻却揭示了一个事实：瑞士在全球形象中，是一个富裕、稳定、多语言且高度民主的国家。那么为什么它不该被视为一个值得效仿的典范呢？

良政还是更换政权？

瑞士自己则很少以自我推销的语气表达这类观点。1999年，作为宪法全面改革的一部分，瑞士承诺在海外推动民主(第54条)。即便在当时，这项新任务也未引发太多争议：推动民主早在上世纪90年代就已是瑞士外交政策的目标，且在关于修宪的全民投票辩论中也并未成为核心议题，该修宪最终以59%的支持率获得通过。

自那以后，瑞士在这一领域的做法始终保持务实。瑞士为推动民主所做的大部分工作通常被归入发展援助的范畴及预算之内：例如支持哥伦比亚的和平建设、提升阿拉伯国家女性的金融素养，或协助乌克兰发展数字化行政管理-这些事务“与推动民主密切相关，但刻意回避使用这个词”，中欧大学(Central European University)的丹尼尔·博赫斯勒(Daniel Bochsler)如是指出。

当瑞士以更政治性的方式介入民主推广时，至少在公开层面上，其推广规模看起来也相对有限-例如为日本学生介绍瑞士的直接民主工具。

与此同时，对民主宣传成败的评估本身也非常困难。外交官本就以谨慎著称，反腐等项目也很少直接引发政权更替。而且，瑞士也只是众多试图在海外加强或削弱民主的行为者之一。

并非主要“出口产品”

博赫斯勒表示，民主之所以从未像巧克力和手表那样成为瑞士标志性的“出口产品”，有几个原因-这也解释了为什么瑞士外交部在推广本国模式时始终保持政治上的谨慎态度。

其中一个传统原因，是对瑞士直接民主制度是否具有可输出性的矛盾心态-这套制度强调频繁的公投与全民投票。

那么它真的可以推广吗？近年来，随着民粹主义兴起和民主信任度下降，其他国家开始呼吁引入直接投票制度，并偶尔对瑞士模式表示兴趣。但这需要微妙的平衡。研究人员常将直接民主视为瑞士稳定的因素之一，但担心如果在其他国家如果设计不当，可能破坏代议制制度的稳定性。博赫斯勒还指出：“有时，一些政权会出于巩固权威的目的对直接民主表示兴趣-例如通过公投修改宪法，或推翻议会决议。”

另一个因素是瑞士的中立立场，这意味着外交决策者往往需要“行事谨慎，在国际舞台上不断权衡与平衡瑞士的定位”，瑞士外交官西蒙·盖斯比勒(Simon Geissbühler)在2023年写道。盖斯比勒还指出，整个民主推广理念曾因上世纪90年代末和21世纪初的军事干预而被“污染”-这正引发了文章开头处记者阿普尔鲍姆所表达的那类疑虑。同时，他还写道，与大国相比，瑞士在外交和财政方面的影响力都“十分有限”：2024年，瑞士在民主与治理项目上的支出为2.5亿瑞郎(约20.25亿元人民币)，而美国每年的投入则高达30亿美元。

特朗普政府削减美国国际开发署(USAID)的预算，这对民主支持、全球卫生与发展将产生重大影响。 Afp Or Licensors

时代变迁

到了2025年，许多障碍看起来更加严峻。民主在全球范围内不断退潮，专制主义抬头，而它传统的支撑力量也变得不稳定。2025年2月，唐纳德·特朗普(Donald Trump)几乎全面削减了美国每年用于全球民主的资助。包括荷兰与英国在内的其他捐助国也在削减援助预算-瑞士自身也不例外。同时，自俄罗斯入侵乌克兰以来，瑞士国内一直在讨论，如何调整其中立政策以适应新的地缘政治现实。

2024年民主等级程度 SWI swissinfo.ch

尽管如此，瑞士在这期间-至少在言辞上-也表现出对民主采取更具政治性的立场。2024至2027年外交政策战略将其列为优先事项之一，指出国家应“进一步明确其在该领域的形象”。2025年5月，正值特朗普进行全面改革之际，瑞士发布了首份《民主指导方针》(democracy guidelines)：这是一份战略性文件，阐明瑞士希望如何“维护民主世界”。

瑞士外交部民主事务负责人阿里亚德娜·波普(Ariadna Pop)表示，该指导方针部分目的是“澄清瑞士已经在做的事情，同时开发一些新工具”。其中将民主工作分为两个领域：外交努力(通过政治与多边对话支持民主叙事)与体制建设和支持(瑞士长期参与的治理类项目)。

防止倒退，重新聚焦优先事项

波普还表示，指导方针反映了新的现实。“25年前，我们的目标是帮助专制国家向民主转型，”她说。而现在，则是要“保护”现有成果。按专业术语来说，这意味着防止“倒退”-即已确立的民主标准被逐步侵蚀。

因此，这种方法可以说不如过去雄心勃勃，但更加有的放矢。波普表示，“封闭型专制国家”不再是优先对象-在强人注定胜选时，协助组织选举“意义不大”。相反，瑞士将会“在一小部分特定国家中开展更多政治性工作”。

例如，在一些东欧国家，瑞士正努力对抗针对司法体系的负面叙事，并改善相关沟通方式。在哥斯达黎加-一个稳固的自由民主国家，瑞士为年轻政客提供有关民主规范与领导力的培训。指导方针还提到一个听起来颇为积极主动的项目：“快速应对小组”，这些瑞士专家团队可以迅速出动，协助某国进行宪法改革或组织公投-但正如波普强调的，前提是该国提出请求。

全球格局重塑

这种新方法能否产生实际影响仍有待观察。“快速应对小组”目前尚未接到任何任务。在是否应继续在专制国家提供发展层级援助的问题上，瑞士仍面临两难，同时也仍需决定有限资源应集中投向哪些国家。

与此同时，尽管美国削弱对全球民主事务的支持，尚未直接导致瑞士项目受挫，但分析人士认为，这已从根本上动摇了整个民主推广领域。

就在去年，瑞士还将自己定位为美国民主推广工作的密切伙伴。而现在，愿意继续推动民主的国家之间，要发展类似伙伴关系变得更加困难。德国发展与可持续研究所(IDOS)的朱莉娅·莱宁格(Julia Leininger)解释说：“各国仍在努力建立联盟，但这些联盟正在变小，而专制联盟却越来越大-而且正变得更具合法性。”

2023年，在美国主导的民主峰会上，美国前总统乔·拜登(Joe Biden)在向各国领导人发表讲话。 Copyright 2023 The Associated Press. All Rights Reserved.

欧盟及其成员国可能成为该领域的替代领导力量。莱宁格提醒说，他们无法填补美国资金缺口。不过，她认为，2021年成立的“欧洲民主团队”( Team Europe Democracy)是一个“将执行层面与战略层面思维结合的良好示范”。该团队汇集了14个欧盟成员国及多个基金会的工作。瑞士也以观察员身份参与其中。

走出西方视角

波普表示，未来几年，瑞士将寻求把民主支持扩展到经典的“西方主导模式”之外，吸纳更多来自传统权力中心以外的声音。在她看来，当前的全球不确定性，反而可能正是实现这一目标的契机。

根据莱宁格的说法，一些国家实际上对美国不再在其“后院”主导民主支持感到高兴。但她也认为，全球层面的重新定位仍面临诸多障碍。过去，欧洲曾寄望于像巴西或印度这样的大型民主国家，能够成为全球民主的重要推动者，但这一愿望并未实现。她说：“事实证明，这些区域性大国在外交政策上试图保持中立。”此外，她还补充道，印度如今甚至已被归类为“选举型专制国家”(electoral autocracy)。

与此同时，扩大民主推广的参与者范围，也引发了另一个更基本的问题：民主究竟是什么-以及推广民主的核心价值到底是什么。莱宁格总结道，目前最具争议的不仅是民主与专制的对抗，更是“谁有权界定民主的含义”。

(编辑：Benjamin von Wyl/ds，编译自英语：樊桦/gj)