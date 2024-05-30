气候变迁海平面上升 首批巴拿马小岛居民告别家乡

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（法新社巴拿马卡蒂29日电） 巴拿马1处原住民社区约1200名成员的岛屿家园受到海平面上升的威胁，他们今天在大陆上获得政府资助的新家。

这些即将成为卡蒂苏格图普岛（Carti Sugtupu）前居民的人，是巴拿马第1批因气候变迁而流离失所的人。

在怀旧之情和对美好未来的希望之间，卡蒂苏格图普居民正在用他们祖先的家园换取巴拿马加勒比海沿岸库纳雅拉（Guna Yala）原住民地区新建的新卡蒂（Nuevo Carti）村落。

现年57岁的雅尼兹（Vidalma Yanez）在新家外告诉法新社：「我很兴奋。这些房子很漂亮。它们很小，但非常舒适。」

在这个只有5个足球场大小的卡蒂苏格图普岛上，社区居民住在简陋的泥土地板房屋中，房子挤在一起，有些房子用高跷凸出海面。

他们没有饮用水、卫生设施或可靠的电力，靠捕鱼、收获木薯和大蕉等淀粉作物、生产传统纺织品和一些游客观光收入维生。

他们的家园常被洪水淹没，专家警告，海平面上升很快就会使生活更加艰难。

科学家说，气候变迁正导致海平面上升，主要原因是冰河和冰层暖化带来的融水。

巴拿马总统柯狄索（Laurentino Cortizo）今天向第1个受益家庭致赠房屋钥匙时说：「世界正在经历气候危机…迫使我们巴拿马人把（人口）从岛上搬到这个拥有约300户家庭的城市开发区。」（译者：林沂锋/核稿：陈政一）