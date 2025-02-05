瑞士私人飞机热潮：“奢华”的碳排放

在巴黎航展上，达索猎鹰2000S公务机的客舱内部视角。 (C) Vanderwolfimages | Dreamstime.com

近年来，私人飞机航班数量及其二氧化碳排放量急剧增加，而瑞士已成为这种高污染飞机的热门目的地：尤其在冬季，富豪热衷于乘坐私人飞机飞往瑞士豪华度假胜地。目前全球超过三分之二的私人飞机(1.8万架)注册在美国，瑞士和中国私人飞机的注册数量分别为330和213架。

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在一月下旬的一个晴朗早晨，一连串的私人飞机穿过被皑皑白雪覆盖的狭窄山谷，降落到恩加丁机场(Engadine Airport)-这座位于海拔1707米的欧洲最高机场之一，为邻近的圣莫里茨(St Moritz)和达沃斯(Davos)度假胜地提供服务。

一架来自米兰的湾流(Gulfstream)飞机降落。随后，一辆黑色奔驰面包车的司机悄然迎接几位乘客下机，然后迅速将他们带走。紧接着，又有一架来自布鲁塞尔的飞机降落，地勤人员将其与另外六七架待起飞的豪华飞机并排停放。

对这座小机场而言，一月和二月是极为繁忙的月份，有时每天会有30至100架飞机起降。近年来，它接待的飞机数量不断增加，来自欧洲、美国、巴西和中东的飞机纷至沓来。这座设施较为简单的机场在2023年记录了近17’300次飞行活动。

上周末尤其繁忙。圣莫里茨迎来了2.5万名访客，参加第40届雪地马球世界杯(40th Snow Polo World Cup)。来自阿根廷、英国和西班牙的职业马球选手参加了比赛，现场观赛的既有当地居民、贵宾，也有“乘飞机来访或拥有度假屋且热爱雪地马球的人士”，活动公关总监卡蒂娅·格劳威勒(Katja Grauwiler)对瑞士资讯swissinfo.ch表示。

>> 观看这段视频，了解私人飞机航班数量飙升的情况及其后果。

这项比赛之前几天，世界经济论坛(World Economic Forum)年会在达沃斯举行。私人飞机将全球3’000多名领导人、商界精英及其他关键人物带到了瑞士。他们先在恩加丁、苏黎世(Zurich)和阿尔滕瑞恩(Altenrhein)机场降落，然后乘坐直升机前往达沃斯。这一会议成为私人飞机活动的热点。根据绿色和平组织(Greenpeace)的数据，在2022年为期一周的世界经济论坛期间，瑞士共迎来了超过1’000次私人飞机降落。

瑞士全年都是著名的私人飞机起降枢纽。由绿色和平组织委托的一份报告发现，该国的私人飞机排放量占欧洲总量的近5%，而与2021年相比，私人飞机起飞次数增加了63%。

根据T3交通智库(T3 Transport Think Tank)2024年的一项研究，2023年日内瓦机场每天接待超过40架私人飞机，使其成为欧洲仅次于法国尼斯机场的第二大私人飞机起落机场。 Reuters

根据T3交通智库2024年的研究，2023年日内瓦机场每天接待超过40架私人飞机，使其成为欧洲仅次于法国尼斯机场的第二大私人飞机起落机场。2023年，巴黎-日内瓦航线和伦敦法恩伯勒(Farnborough)-日内瓦航线均位列欧洲最繁忙的十大航线之中。苏黎世、锡永(Sion)、格施塔德(Gstaad)和圣莫里茨的机场全年也十分繁忙。

尽管全球仅有0.003%的人口使用私人飞机，但它们是污染最严重的交通工具。这些飞机的使用方式及其对环境造成的影响，直到现在才通过一些详尽的独立研究被揭示出来。

外部内容

私人飞机及航班数量持续上升

美国智库政策研究所(Institute for Policy Studies)2023年的一份报告显示，在过去20年里，全球私人飞机机队数量从2000年的约1万架增长到了2022年中期的2.31万架。从那时起，商务航空领域持续增长，预计到2033年还将有8’100架飞机投入使用。

后疫情时期，私人飞机航班数量急剧上升，尤以美国和欧洲为甚。近期发表于《自然》(Nature)杂志的一项研究显示，2019年至2023年期间，共记录了1’900万次航班，期间二氧化碳排放量惊人地上升了50%。研究人员计算，2023年这些航班直接排放了1’560万吨二氧化碳，平均每次航班约排放3.6吨二氧化碳，而2019年的总排放量为1’070万吨。

外部内容

据航空咨询公司WingX的数据，全球公务机航班在2024年达到了360万次，比2019年增长了30%。

“我们看到数量一直在持续增长，这表明财富增长是主要推动因素”，瑞典林奈大学(Linnaeus University)的研究员、近期《自然》研究的合著者斯特凡·戈斯林(Stefan Gössling)对瑞士资讯swissinfo.ch表示。

飞机行业的估计显示，2018年约有256’000名私人飞机乘客，其平均财富达到1.23亿美元(8.84亿人民币)以上。

美国拥有全球超过三分之二(18’163架)的私人飞机，远超巴西(927架)和加拿大(770架)。马耳他的人均注册私人飞机数量创下记录(每10万人中有46.5架)；瑞士位居第三(每10万人中有3.76架)。

在美国和欧洲之外，巴西、中东和加勒比地区也是私人飞机的热门聚集地。

外部内容

休闲短途飞行

前述《自然》杂志中的研究跟踪了2019年至2023年期间超过25’000架注册的喷气式私人飞机和近1’900万次私人航班。航班模式分析确认，其大部分用途为休闲旅行。研究还强调了往返国际高端聚会的航班影响，包括2018年卡塔尔世界杯(1’846次航班)和在阿联酋召开的联合国COP28气候峰会(291次航班)。

研究人员还发现，一半的私人飞机飞行距离不足500公里，其中有90万次航班仅用于类似出租车的短途飞行(不足50公里)。在美国，如泰勒·斯威夫特(Taylor Swift)和凯莉·詹娜(Kylie Jenner)等名人因频繁使用私人飞机进行超短途飞行而受到批评。T3交通智库在瑞士也发现了大量短途航班的例子，其中包括从锡永到日内瓦的152次航班(90公里)以及从洛桑到日内瓦的84次航班(60公里)。“只有一个合理的解释：‘空飞’现象，”德国智库的研究员弗雷德里克·鲁道夫(Frederic Rudolph)解释道。“空飞”指的是私人包机在从一个机场飞往另一个机场且在重新定位过程中没有乘客搭乘的航班。

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《自然》研究的主要结论十分明确：私人航空正“对气候变化影响越来越大”。

私人飞机以其极高的污染水平而臭名昭著。尽管私人飞机出行仅占全球航空市场的4%，但每位乘客产生的温室气体排放量却大约是其他航空方式的10倍。

T3交通智库估计，一次典型的私人飞机航班产生4.46吨二氧化碳，这一排放量超过了一位瑞士居民一年的二氧化碳排放量(不包括境外排放)。

鉴于其对环境的影响，一些航空业者开始尝试为客户提供环保选项，例如在航班中使用“可持续航空燃料”或购买碳补偿。

新商业模式，让私人飞机更为亲民

最近的科学报告进一步强调了这一行业的持续繁荣-当疫情迫使全球封锁时，富裕的飞行者纷纷转向私人航空。不断增长的需求源于对健康与安全的担忧，以及对隐私、灵活性和个性化服务的追求。

新的商业模式也使得奢华的私人飞机出行更加普及。拥有并运营一架价值数千万瑞士法郎的私人飞机可能只有极少数超级富豪才能实现，但如今，通过提供按需包机、会员计划或部分所有权计划的公司，乘坐私人飞机变得越来越可能。

戈斯林指出：“我认为使用私人飞机仍然是一项精英专属的活动，尽管据我所知，对于某些距离而言，包机费用还在合理范围内。”

针对那些重新定位的“空飞”航班提供低价优惠，也使这一行业更为亲民。例如，瑞士公共电视台RTS报道，去年夏天，一趟从慕尼黑(Munich)到日内瓦的单程“空飞”航班，在降价80%后售价仅为1’190欧元(约合8’798人民币)。

更高的税收和更严格的监管

归根结底，航空业-尤其是私人飞机-将继续成为环保活动家的关注焦点，他们希望通过更高的税收和更严格的监管来抑制私人飞机的使用，并实现公平竞争。

2025年1月22日，绿色和平组织的活动家闯入瑞士东南部的恩加丁机场，以抗议私人飞机使用量的不断增加。 Keystone / Gian Ehrenzeller

批评人士不断哀叹，与欧洲各地的驾车者不同，航空公司在燃油上无需缴纳任何税费，飞机票大多也免征增值税。

政策研究所智库建议，对二手私人飞机征收10%的税，对新飞机征收5%的税，同时将燃油税翻倍，对短途飞行征税，并对机场基础设施建设提供资金支持。

另一些人则偏好更为引人注目的抗议形式。今年世界经济论坛期间，近30名绿色和平组织的活动家闯入恩加丁机场，在跑道旁象征性地“没收”私人飞机，并在停放的飞机上装上充气的铁链和铁球进行拍照，以此抗议超级富豪日益增多的私人飞机使用现象。

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(编辑：Veronica De Vore/Gabe Bullard，编译自英语：樊桦/gj)