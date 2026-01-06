雪况罗盘：指引瑞士滑雪业应对更温暖的冬季

我是一名气候和科技记者，关注气候变化对日常生活的影响以及科学解决方案。
我出生于伦敦，拥有瑞士和英国双国籍。学习现代语言和翻译后，我接受了新闻培训，并于2006年加入瑞士资讯。我的工作语言包括英语、德语、法语和西班牙语。
我是一名视觉叙事制作人，专注于长篇和系列化多媒体内容制作。我与记者合作，改进跨语言工具和工作流程，确保内容风格符合标准，并领导创新视觉技术的研究和实践。
我出生于意大利，在非洲长大，现在将瑞士视为家乡。我曾在意大利国家电影学院学习电影导演，并在柏林和维也纳担任纪录片编辑、导演和制片人。我专注于将多媒体内容转化为引人入胜的叙事。
2026年01月07日
随着瑞士阿尔卑斯山区持续升温，滑雪胜地正在被迫重新思考自身发展策略，而海拔较低的度假区则必须寻找滑雪以外的替代方案。
请加入我们！如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论，或者想向我们反映您发现的事实错误，请发邮件给我们：chinese@swissinfo.ch。
