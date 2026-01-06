雪况罗盘：指引瑞士滑雪业应对更温暖的冬季

我是一名视觉叙事制作人，专注于长篇和系列化多媒体内容制作。我与记者合作，改进跨语言工具和工作流程，确保内容风格符合标准，并领导创新视觉技术的研究和实践。 我出生于意大利，在非洲长大，现在将瑞士视为家乡。我曾在意大利国家电影学院学习电影导演，并在柏林和维也纳担任纪录片编辑、导演和制片人。我专注于将多媒体内容转化为引人入胜的叙事。