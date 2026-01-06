The Swiss voice in the world since 1935
气候适应

雪况罗盘：指引瑞士滑雪业应对更温暖的冬季

随着全球气候变暖，瑞士的升温速度几乎达到全球平均水平的两倍，这令部分滑雪度假区的未来面临严峻的考验。降雪减少、气温上升，正迫使中低海拔滑雪区要么加快适应转型，要么面临关闭风险。由瑞士科学家开发的一款预测工具“雪况罗盘”(Snow Compass)，正通过基于数据的关键分析，为山地度假区规划未来提供支持，引导它们或是投资技术性解决方案和造雪设备，或是逐步减少对滑雪的依赖、实现多元化发展。

此内容发布于
1 分钟

我是一名气候和科技记者，关注气候变化对日常生活的影响以及科学解决方案。 我出生于伦敦，拥有瑞士和英国双国籍。学习现代语言和翻译后，我接受了新闻培训，并于2006年加入瑞士资讯。我的工作语言包括英语、德语、法语和西班牙语。

我是一名视觉叙事制作人，专注于长篇和系列化多媒体内容制作。我与记者合作，改进跨语言工具和工作流程，确保内容风格符合标准，并领导创新视觉技术的研究和实践。 我出生于意大利，在非洲长大，现在将瑞士视为家乡。我曾在意大利国家电影学院学习电影导演，并在柏林和维也纳担任纪录片编辑、导演和制片人。我专注于将多媒体内容转化为引人入胜的叙事。

相关内容

阅读最长

讨论最多

您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。

请加入我们！如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论，或者想向我们反映您发现的事实错误，请发邮件给我们：chinese@swissinfo.ch

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团