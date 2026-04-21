法名厨打造奢华蛋糕 只为顶级婚宴效力

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（法新社巴黎20日电） 去年11月印度一场广邀500名宾客的婚礼，邀到珍妮佛罗培兹（Jennifer Lopez）到场现场，但比这位好莱坞影歌双栖女星更吸睛的，却是婚宴中精美无比的蛋糕。

出自法国烘焙名师布兰-泰勒（Bastien Blanc-Tailleur）、高达数公尺的多层结婚蛋糕之所以成为话题焦点，是因为他的成品与时尚高级订制服如出一辙：独一无二、纯手工、且要投入大量的时间和金钱。

34岁的布兰-泰勒告诉法新社，他的团队「几乎不接总预算低于100万欧元的婚礼案」。

去年11月那场印度婚礼据报耗资670万美元，珍妮佛罗培兹据说酬劳就200万美元。

布兰-泰勒虽婉拒透露自己蛋糕的行情，但说他最「亲民」的客制蛋糕从2万欧元起跳，而更华丽的代表性作品则是这个价钱的好几倍。

去年11月的那场印度婚礼共订制了5个蛋糕：主蛋糕以糖霜雕塑出层层绽放的兰花、大象以及圆顶凉亭；另有两个蛋糕是专为家属准备，还有两座蛋糕则是从天花板悬吊降下。

这项作品估计共耗费3500小时完成。布兰-泰勒说：「这大概已经到了我们能力的极限，这也是我最骄傲的几个案子之一。」

布兰-泰勒的全职团队仅有10人，一年仅能制作约20至25个蛋糕，而中东王室、美国显赫富豪及欧洲贵族，都在抢他的服务。

他透露，蛋糕制作中，「做花最花时间」，从玫瑰、兰花到绣球花，全都要依照婚礼的主题板逐层手捏制成。

如此高强度的工作，外加他多半会亲自出席顾客的婚礼，让布兰-泰勒几乎没有私人时间。

他坦承自己「已经订婚4年」，至今还没订下自己的婚期。