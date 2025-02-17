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法国外科医师被控性侵299人多为儿童 24日开审

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（法新社法国勒恩17日电） 法国前外科医生拉史考奈克即将于24日开始受审，他被指控在过去25余年间，于法国西部的医疗机构强暴和性侵299名病患，受害者中大多为儿童，且许多人当时处于昏迷状态。

由于案件规模庞大且情节骇人，现年74岁的拉史考奈克（Joel Le Scouarnec）的审判将持续4个月，预计在国内外引发广泛关注。

此案影响将更显深远，仅2个月前，法国男子多明尼克．毕立可（Dominique Pelicot）才因为让数十名陌生人性侵被下药而失去意识的前妻吉赛尔．毕立可（Gisele Pelicot）被定罪，吉赛尔．毕立可并成为全球的女性主义英雄。

然而，这起案件中，面对数百名受害者，拉史考奈克是唯一的被告。

审判将于不列塔尼（Brittany）凡尼市（Vannes）公开进行，其中有7天的时间将进行不公开审理，听取未成年时就成为目标的受害者证词。

当地检察官凯伦伯格（Stephane Kellenberger）表示，「拉史考奈克先生大致上承认他涉及许多相关事件」，也承认他为隐瞒罪行采取的手段。

这起案件中的受害者平均年龄为11岁，但拉史考奈克还被指控强暴1名1岁幼童，以及性侵1名70岁长者。

拉史考奈克涉嫌于1989年至2014年间，在法国西部10几家医疗机构实施性暴力。他面临111起强暴罪和189起性侵害罪指控，由于他滥用医师身分，且主要针对儿童，使罪行更加严重。

在299名受害者中，有256人受害时未满15岁。

若罪名成立，拉史考奈克将面临最高20年的刑期。即使受害者众多，法国法律不允许累计量刑。

拉史考奈克在2020年12月已因强暴和性侵4名儿童，其中包括2名亲戚，而被判刑15年。

许多受害者在得知这些事件后承受心理创伤，部分甚至数十年后才发现受害。并非所有受害者都会参与审判，但许多人希望透过司法程序寻求真相。

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