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法国男对妻下药大规模性侵案 检方展开对50名被告求刑

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（法新社亚维侬25日电） 法国男子多明尼克．毕立可多年间对妻子下药并供陌生人性侵一案，法院上周结束长达11周听取所有证据后，法国检方将自今天起宣布针对每位被告向法官求处的刑期。

法国南部城市亚维侬（Avignon）法院9月开始审理本案，首要被告多明尼克．毕立可（Dominique Pelicot）与另49名男子被控参与对如今已与多明尼克．毕立可离异的吉赛尔．毕立可（Gisele Pelicot）性侵与性虐待。

多明尼克．毕立可从2011年7月到2020年10月经常用抗焦虑药让妻子昏迷，好让她可被自己从网路上找来的陌生人侵犯。警方在追查他在公共场所偷拍女子裙下时，发现他大量拍摄纪录对妻子的犯案，而揭露这起案件。

其余被告来自各行各业，介于26至74岁。当中许多人在法庭上辩称，他们相信多明尼克．毕立可所称这是妻子同意的性幻想实践，吉赛尔．毕立可在事发时只是假装熟睡。有33名被告还说事发时自己心智不正常，但法庭指派的专家提出的精神鉴定报告全都不支持这个辩词。

法国检方必须决定所有被告的适当求刑，预计费时3天，平均每位被告要花15分钟。本案5名法官最晚将在12月20日宣判，最重可判处20年徒刑。

多明尼克．毕立可已对所有罪名认罪，并表明愿意为犯行坐牢，他看来很可能被判处最重刑期。他的同伙、也对自己妻子下药性侵的男子尚-皮耶．M.（Jean-Pierre M.）同样可能被求处最重刑。另有35名被告则完全否认参与性侵。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

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