法国蔚蓝海岸接连大停电

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（法新社尼斯25日电） 法国尼斯一个变电所惊传失火，导致蔚蓝海岸地区两天内第2次发生大规模停电。当局将这起事故归咎于遭蓄意破坏，已下令加强安全措施。

当局指出，最新这起火灾造成尼斯市（Nice）西区约4万5000户停电数小时。副市长诺佛里（Gael Nofri）告诉法新社，尼斯机场也一度停电。

昨天一起类似的变电所纵火案导致坎城影展（Cannes film festival）闭幕日活动一度短暂中断，主办单位被迫启动备用发电机，以维持活动进行。

法国检方表示，他们已经启动调查，并且针对两个无政府主义团体今天声称「蔚蓝海岸（Cote d’Azur）电力设施遭到攻击是他们所为」展开调查。

尼斯市长艾斯楚斯（Christian Estrosi）在社群平台X发文表示：「我强烈谴责这些打击我们国家的犯罪行为。」

「我们正将监控中心拍摄到的影像提供调查人员，未来几天也会加强本市战略性电力设施网络的安全防护。」

尼斯首席检察官马蒂内利（Damien Martinelli）表示，调查人员已着手调查，「以厘清损害情况和破坏手法」，同时警方正朝「有组织的集团进行纵火」侦办。

警方表示，尼斯失火的变电所附近发现轮胎胎痕，而且有人闯入变电所内一个房间。