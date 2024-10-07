法国马赛毒品暴力盛行 15岁男孩身中50刀后被烧死

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（法新社马赛6日电） 法国南部大城马赛（Marseille）检察官今天说，当地本周发生两起明显与毒品有关的杀人案，其中一名受害者是15岁男孩，他「被捅50刀」后遭活活烧死。

马赛是法国第2大城，也是法国最贫穷的城市之一，充斥着与毒品相关的暴力。

这座历史悠久的地中海港市近年出现一场地盘争夺战，DZ黑手党（DZ Mafia）、尤达（Yoda）等多个帮派互相争抢高获利的毒品市场控制权。

大众今天不得不再次正视这个问题，马赛检察官贝松尼（Nicolas Bessone）告诉记者，这种暴力的受害者和加害者年纪愈来愈小。

贝松尼说，死去的15岁男孩于本月2日被杀，他形容此案是「前所未见的野蛮」。

另外，36岁足球员哈姆丹（Nessim Ramdane）本月4日遭一名14岁未成年人「冷血」枪杀身亡，这起案子与前述2日的杀人案有关。加上这两起最新案件，自今年初以来，在马赛与毒品有关的杀人案增至17起。

马赛的毒枭在社群媒体上用广告招人帮忙跑腿，将街头交易「外包」给年轻的「临时工」。

贝松尼今天说，年轻男孩现在看到广告应徵，不只去贩卖大麻脂，还「毫无悔意或反省」地杀人。

贝松尼说，被杀的15岁男孩透过社群网站被一名23岁囚犯聘用，任务是在竞争对手门口纵火以达恐吓目的，谈好的报酬是2000欧元（约新台币7万元）。这名涉案囚犯被关在普罗旺斯地区艾克斯市（Aix-en-Provence）以南的吕尼（Luynes）监狱，曾自称是DZ黑手党成员。

这名15岁男孩执行任务时被敌对帮派分子逮到，他们搜身后发现他身上有枪，于是多次持刀捅他并将他活活烧死，以示惩罚。

贝松尼说：「他被捅了50刀，被带到枫斯柯隆布（Fonscolombes）住宅区，根据解剖结果，他在那里被活活烧死。」

前述囚犯接着再次透过社群媒体招募一名14岁男孩执行复仇攻击，承诺支付5万欧元报酬，要他杀死一名帮派成员。

贝松尼说，这名14岁男孩继而聘用哈姆丹，他是一名足球员，同时为了养家而担任私人司机。14岁男孩在友人陪同下，要哈姆丹「把他们载到一个地方，然后等他们」，但哈姆丹显然「没有照办」，14岁男孩于是「朝他的后脑勺开枪」。

马赛去年与毒品有关的暴力造成49人死亡，创下新高纪录。