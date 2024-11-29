法外长前脚刚走 查德终止军事合作

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（法新社恩加米那28日电） 法国外交部长巴霍（Jean-Noel Barrot）刚结束访问不到几个小时，查德今天宣布将终止与前殖民强权法国的军事合作。

法新社报导，查德外交部长库拉马拉（Abderaman Koulamallah）在外交部脸书（Facebook）网页上发表声明表示：「查德共和国政府向全国与国际社会通知，查德决定终止与法国在国防领域签署的协议。」

查德是法国在非洲驻军的关键一环，在法国被迫自马利、布吉纳法索与尼日撤军后，成为巴黎当局在沙赫尔地区（Sahel）的最后一个据点。

库拉马拉说：「这不是像尼日或其他国家一样与法国断交。」目前仍有约1000名法国军人驻扎查德。

查德总统马哈马特（Mahamat Idriss Deby）与法国外长巴霍会面后，库拉马拉在记者会上称法国是「重要的伙伴」，但又说「现在也必须考量到查德已经茁壮、成熟，而且是一个非常小心守护主权的主权国家」。

巴霍在访问查德后于今晚抵达衣索比亚，法新社尚无法联系到他取得回应。

查德是最后一个有法国驻军的沙赫尔地区国家，自2021年起由马哈马特领导，他的父亲德比（Idriss Deby Itno）在掌权30年后，2021年在与叛军作战时伤重不治。

这个内陆国家面临博科圣地（Boko Haram）等武装团体的严重威胁。为了抵御叛军的攻势，德比经常依赖法国军事支援，包括在2008年与2019年。

查德与中非共和国、苏丹、利比亚和尼日接壤，而这些国家都有俄罗斯佣兵组织瓦格纳集团（Wagner）人员驻扎。

马哈马特最近几个月寻求与俄罗斯拉近关系，但与俄国强化经济合作的会谈尚未有具体成果。

库拉马拉说，终止军事合作的决定是「历史性转捩点」，是经过「深度分析」后做出决定。

他在声明中说：「根据协议规定，查德承诺会遵守终止协议的条款，包括通知期。」但这份声明未提供法军撤出的日期。