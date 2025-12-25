法英14国谴责以色列 反对约旦河西岸扩建犹太屯垦区

afp_tickers

2 分钟

（法新社巴黎24日电） 法国、英国与德国等14个国家今天发布声明，谴责以色列近日批准在被占领的约旦河西岸（West Bank）兴建新的犹太人屯垦区。

根据法国外交部发布的联合声明，「包括比利时、加拿大、丹麦、法国、德国、义大利、冰岛、爱尔兰、日本、马尔他、荷兰、挪威、西班牙及英国等国，我们谴责以色列安全内阁批准在被占领的约旦河西岸设立19处新屯垦区的决定。」

声明指出，「我们重申，明确反对任何形式的并吞行为以及扩大屯垦政策。」

以色列极右派财政部长史莫特里奇（Bezalel Smotrich）21日宣布，当局已核准这些屯垦计画，表示此举是在防止巴勒斯坦国成立。

14国声明强调，这样的单方面行动「违反国际法」，并在调停者努力推动加萨停火协议第二阶段之际，可能破坏脆弱的停火局面。

这些国家呼吁以色列「撤回这项决定，并停止扩建屯垦区」。

14国重申，「基于两国方案，将坚定不移地致力于全面、公正且持久性和平…让以色列与巴勒斯坦这两个民主国家能在和平与安全下比邻而居」。

以色列在1967年的一场战争后占领约旦河西岸。

不包括1967年被以色列占领和并吞的东耶路撒冷，目前约50多万名以色列人居住在约旦河西岸，也有约300万名巴勒斯坦人居住于此。（编译：徐睿承）