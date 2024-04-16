波音称787机型检测安全无虞 参院听证会将有苦战

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（法新社纽约15日电） 美国联邦参议院商业委员会（Senate Commerce Committee）17日将联合专家就波音（Boeing）飞机的安全性举行听证会，预期波音将面临议员与吹哨者的强烈质疑。波音今天对外宣传扬测试标准，为其安全措施先行辩护。

波音今天在记者会以简报对外表示787和777机型安全耐用。波音2名资深工程师总结了详尽的测试程序，驳斥日前遭举报约1400架波音飞机存在严重的安全问题。

阿拉斯加航空公司（Alaska Airlines）一架737 MAX班机1月5日发生重大事故，飞机在飞行途中内嵌式舱门（plug door）遭吹走，导致客机紧急降落，促使监管单位和国会山庄议员加强对波音公司的审查。

美国参议院明天将举行「检查波音公司破碎的安全文化：第一手资料」（Examining Boeing’s Broken Safety Culture: Firsthand Accounts）听证会，波音工程师萨利普（Sam Salehpour）预计将提供证词。他上周公开批评波音安全措施存有缺陷，波音也对萨利普的说法予以反击。

根据萨利普律师团所提供的资料，萨利普向美国联邦航空总署（Federal Aviation Administration）提出正式指控，指波音787梦幻客机（787 Dreamliner）零组件之间的间隙远高于公司标准，因间隙而出现的动能最终可能导致在没有任何警告下，零组件因过早疲劳而失效。

不过波音机械和结构部门的首席工程师齐泽姆（Steve Chisholm）在南卡罗来纳州查尔斯顿（Charleston）工厂和网路广播中向媒体表示，测试中所发现的「疲劳度为零」。齐泽姆表示，测试结果并未发现疲劳问题并不意外，787之所以选择复合材料，是因为它们不会像传统金属产生疲劳或锈蚀。

根据提交给美国联邦航空总署的文件，萨利普猛烈抨击波音采取许多「投机方式」，导致787机队的零组件和装置存有潜在缺陷。萨利普的律师团称萨利普是波音的资深品管工程师。

萨利普上周提出投诉后，波音发表了一份冗长的反驳文件，坚称公司对这款飞机「充满信心」。波音表示2022年解决零组件间隙问题时，美国联邦航空总署的监管单位签核了波音公司的处理流程。