泰国为泰党提名戴克辛外甥出任首席总理候选人

（法新社曼谷16日电） 由泰国前领导人戴克辛（Thaksin Shinawatra）创立的为泰党（Pheu Thai Party）今天提名他的外甥作为即将到来大选的首席总理候选人。

现年76岁的戴克辛是泰国重量级政治人物，也是泰国最富有的人之一，目前因其执政期间涉及贪腐相关案件，正在首都曼谷服刑。

为泰党选定生物医学工程教授尤德查南（Yodchanan Wongsawat）为2026年2月8日大选的第一号总理候选人。

现年46岁的尤德查南是戴克辛的外甥，他是前总理颂猜（Somchai Wongsawat）与戴克辛胞妹瑶瓦帕（Yaowapa Wongsawat）之子。

尤德查南今天在曼谷对记者表示，他与戴克辛的亲属关系，有助于政党形成一致的愿景。

「我认为这对我们政党来说是一个优势。我们实际上有一个共同的愿景，就是为人民服务。」

被问及安全政策时，针对本月泰国与柬埔寨边界冲突再起酿成死亡事件，尤德查南表示相关政策相当明确。

他说：「主权优先，我们必须保护人民。」

官员指出，泰柬新一轮边界冲突已造成至少32人死亡，包括16名泰国士兵、1名泰国平民，以及15名柬埔寨平民。双方约有80万人因此流离失所。

尤德查南于2014年投入政治，曾在泰国北部戴克辛家族势力核心的清迈竞选国会议员，但因反对戴克辛胞妹盈拉（Yingluck Shinawatra）政府的抗议者封锁投票所，法院随后宣告该次选举无效。

尤德查南拥有美国德州大学阿灵顿分校（University of Texas at Arlington, UTA）电机工程博士学位，目前在泰国马奚杜大学（Mahidol University）生物医学工程系任教。根据他的个人履历，他持有多项医疗设备专利，包括「脑控轮椅」与「脑波感测睡眠警示系统」。

戴克辛家族20年来一直是泰国亲军方、亲王室精英的主要对手，这些精英认为戴克辛的民粹路线威胁传统社会秩序。然而，戴克辛家族近年也面临一系列法律与政治挫败，包括今年8月戴克辛的女儿贝东塔（Paetongtarn Shinawatra）因违反道德规范而遭宪法法院解除总理职务。