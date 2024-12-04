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泰国南部洪灾增至29死 预报还有豪雨

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（法新社曼谷4日电） 泰国官员今天表示，泰国南部严重洪灾已迫使3万多人逃离家园，相关罹难人数也由昨天的25人增至29人。但根据未来几天的气象预报，当地还会再降下豪雨。

泰国南部已受到猛烈洪水连番重击，根据泰国政府公关部门的说法，目前受影响的家庭达到15万5000多户。

泰国公共卫生部发言人透过声明表示，受到冲击的包括北大年府（Pattani）、陶公府（Narathiwat）、宋卡府（Songkhla）、洛坤府（Nakhon Si Tammarat）和博他仑府（Phatthalung），有3万3000多人必须离家避难。

陶公府塔克贝县（Tak Bai）1名女性告诉泰国公共电视台（Thai PBS），洪水灌进她的屋子后，她选择待在附近1所寺庙的临时避难所，至今已经3天没回家。

洪水也影响到邻国马来西亚，当地已有数万人被迫离开家园。

泰国气象部（Thai Meteorological Department）今天警告，从南海横越马来西亚移动到安达曼海（Andaman Sea）的低气压，预估还会再对泰国南部带来豪雨和洪水。

泰国矿物资源部（Department of Mineral Resources）也警告，直到明天都有爆发土石流和突发性洪水的危险。

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