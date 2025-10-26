泰国柬埔寨签署停火协议

afp_tickers

2 分钟

（法新社吉隆坡26日电） 美国总统川普今天在马来西亚见证泰国和柬埔寨签署停火协议，这是他亚洲访问行程的首站。川普此次亚洲行的重头戏，将是在韩国与中国国家主席习近平举行高层贸易会谈。

在川普（Donald Trump）和马来西亚首相总理安华（Anwar Ibrahim）共同见证下，泰国总理阿努廷（Anutin Charnvirakul）和柬埔寨总理洪马内（Hun Manet）签署这项协议，对两国边境今年发生的流血冲突做出回应。

柬埔寨外交部发布新闻稿表示，这项协议将基于人道理由释放18名柬埔寨战俘。泰柬于7月底达成由川普参与部分斡旋的初步停火后，仍互控对方违反停火协议。

川普前往马来西亚途中表示，「我很自豪为柬埔寨和泰国促成一项伟大的和平协议」。

分析家认为，泰国与柬埔寨仍需达成最终的全面和平协议。

代表东南亚国家协会（ASEAN）积极参与磋商的大马外交部长穆罕默德哈山（Mohamad Hasan）表示，这次协议着重于在边境冲突地区设立区域观察员。

他说道：「我们希望不会再出现违反停火事件。自7月28日停火生效后，仍传出零星违规情形。两国须从边境地区撤出重型武器，也要共同努力移除和销毁边境地区埋设的地雷。」