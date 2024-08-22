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泰国证实亚洲首例M痘新病毒株

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（法新社曼谷22日电） 泰国当局今天证实国内出现亚洲首起M痘（mpox，旧称猴痘）病毒第一分支的子分支（Clade 1b）病例，这名病患是从非洲入境泰国。

这名病患14日抵达曼谷后，因有M痘症状而被送往医院。

泰国疾病管制署表示，经实验室检验，证实这名66岁欧洲男子感染了更危险的新病毒株Clade 1b。

疾管署透过声明称：「泰国疾管署证实实验室检验结果，一名欧洲病患感染M痘病毒第一分支的子分支」，并将向世界卫生组织（WHO）通报这起病例。

「我们已开始监控和这名病患有密切接触的43人。目前他们都未出现症状，但我们必须持续监控至满21天为止。」

疾管署指出，从42个风险国家入境泰国的旅客皆须登记，并在入境时接受检测。

非洲的M痘病例和死亡人数激增。7月以来，刚果民主共和国、蒲隆地共和国、肯亚、卢安达和乌干达皆传出疫情。

世卫组织已宣布M痘疫情为「全球公共卫生紧急事件」，并呼吁制药公司加紧脚步生产疫苗。

世卫指出，Clade 1b的致死率约为3.6%，儿童面临的风险更高。

泰国疾管署署长通才（Thongchai Keeratihattayakorn）指出，M痘通常是透过亲密接触而传染，因此M痘疫情可能不会像COVID-19（2019冠状病毒疾病）一样迅速延烧。

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