泰王签署婚姻平权法案 成东南亚首个同婚合法国家

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（法新社曼谷24日电） 泰国「王室公报」（Royal Gazette）今天报导，泰国国王签署婚姻平权法案为法律，成为东南亚第一个承认同性婚姻的国家。

泰国国会今年6月通过这项新法案，泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）今天签署成法，刊登在王室公报后120天法律将生效，意味泰国第一个同性婚礼能于明年1月举行。

泰国继台湾和尼泊尔之后，成为亚洲第3个同婚合法国家，同运人士赞许为「历史性的一步」。

LGBTQ维权人士春玛蓬（Waaddao Chumaporn）告诉法新社：「这项法律是泰国迈向平权的历史性一步。」

她计划在这项法律正式生效的首日，于明年1月22日在曼谷举办逾千对LGBTQ同性伴侣结婚仪式。

泰国总理贝东塔（Paetongtarn Shinawatra）在社群媒体X贴文，祝贺「所有人的爱」。

泰国长期以来对LGBTQ族群的包容享誉国际，根据地方媒体报导民意调查结果，显示婚姻平权获得社会大众压倒性地支持。

荷兰在2001年通过立法，成为全球第一个通过同婚合法化的国家以来，目前已有30多个国家跟进承认同婚。（译者：徐睿承/核稿：陈昱婷）