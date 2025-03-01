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泽伦斯基与川普不欢而散 欧盟领袖发声力挺乌克兰

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（法新社布鲁塞尔28日电） 乌克兰总统泽伦斯基今天在白宫与美国总统川普不欢而散之后，欧盟高层保证欧洲将坚定不移地支持泽伦斯基，欧盟最高外交官员卡拉斯（Kaja Kallas）也公开质疑美国在西方的领导地位。

欧洲联盟执行委员会（European Commission）主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）与代表欧盟27国的欧盟理事会（European Council）主席柯斯塔（Antonio Costa）在社群媒体上的联合声明表示，「亲爱的泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）总统，您永远不会孤单…我们将继续与你们合作，实现公正且持久的和平」。

他们共同向泽伦斯基表示，「要坚强、要勇敢、要无所畏惧。」

欧盟一名官员表示，柯斯塔今天晚间与泽伦斯基通话「以表达欧盟支持」。

另外，在川普和副总统范斯（JD Vance）强力指责泽伦斯基未能对美国协助击退俄罗斯入侵表达感谢后，欧盟最高外交官员卡拉斯（Kaja Kallas）对美国的领导地位提出质疑。

卡拉斯在冲突发生后在社群媒体写着：「今天，自由世界需要一名新领袖，这一点已变得十分清楚。我们欧洲人必须接受此一挑战。」

卡拉斯写道：「乌克兰是欧洲！我们支持乌克兰。」「我们将强化对于乌克兰的支持，以便他们能够继续反击侵略者。」

柯斯塔与范德赖恩将与泽伦斯基共同参加2日在伦敦举行的欧洲领袖会议，旨在促成在乌克兰问题上的实际行动。

泽伦斯基被邀请参加3月6日的欧盟特别峰会，讨论欧洲可能为基辅提供的「安全保障」，并希望就新的武器装备方案达成协议。

为求结束这场为期3年的战争，美国总统与俄罗斯直接展开谈判，将基辅与及其在欧洲大陆的支持者排除在外。自此之后，欧洲一直在寻求一个强大而统一的立场。

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