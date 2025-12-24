泽伦斯基公布美乌和平方案 关键问题悬而未决

afp_tickers

3 分钟

（法新社基辅24日电） 乌克兰总统泽伦斯基公布了由美国主导的最新俄乌和平计画草案，乌方成功让部分自身诉求纳入新版内容，但东部争议领土的控制权以及俄罗斯是否会接受这些条款，仍悬而未决。

美国与乌克兰谈判代表上周末在迈阿密会谈后，已更接近敲定一项20点计画。泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，俄罗斯目前正在检视这份新方案，预计今天做出回应。

不过克里姆林宫（Kremlin）不太可能放弃其强硬的领土诉求，包含要求乌克兰自乌国东部完全撤军；泽伦斯基也坦言，他对文件部分内容并不满意。

但乌克兰确实成功删除了一些不利乌方的原版方案要求，包括乌军必须立即撤出顿内茨克州（Donetsk）、俄军占领区获承认为俄罗斯领土、乌国需正式放弃加入北大西洋公约组织（NATO）等；新计画也同意乌军可维持现行80万人的规模。

另一方面，尽管新计画并未明文规定，它仍为乌克兰日后部分撤军铺路，包含撤出乌方掌控的20%顿内茨克州领土，并在这些地区设置非军事区。

泽伦斯基昨天在基辅召开记者会，向媒体说明这份最新计画并指出：「在顿内茨克州、卢甘斯克州（Lugansk）、札波罗热州（Zaporizhzhia）和赫松州（Kherson），和平协议签署当日的军队部署线将被视为实际接触线。」

「一个工作小组将召开会议，决定终结冲突所需的军队重新部署安排，以及划定未来可能设置的特殊经济区范围。」

新计画似乎将为乌克兰先前不愿接受的条件开路，包括撤军及设置非军事区。

泽伦斯基提到，俄罗斯希望乌克兰撤出顿内茨克州，美国则试图寻找折衷办法，「他们正在讨论建立非军事区或自由经济区，希望找到双方都能接受的方案」。

乌克兰也建议，遭俄军占领并负责管理札波罗热核电厂的安赫德市（Energodar）可成为非军事区。

新计画还包含美国、乌克兰及俄罗斯共同管理札波罗热核电厂，但泽伦斯基表明，他反对俄方参与任何与该设施相关的监管工作。

他也提到，乌克兰只有在和平协议签署后才会举行总统大选。