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泽伦斯基抛三方峰会 克宫断然拒绝

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（法新社莫斯科28日电） 乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）呼吁与美国总统川普、俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）进行三方高峰会。不过，克里姆林宫今天予以断然拒绝。

泽伦斯基昨天告诉记者：「如果蒲亭介意进行双边会谈，或者如果大家都想要进行三边会谈，我不介意。任何形式的会谈，我都准备好了。」

他表示，「川普－蒲亭－我」的三方会谈，他已「准备好了」。

克宫发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天就此回应说：「这样的会晤应当是双方（指俄、乌）代表团之间达成具体协议的结果。」

泽伦斯基今天访问德国与总理梅尔茨（Friedrich Merz）会谈。梅尔茨已矢言力挺基辅抗莫斯科。

俄、乌本月稍早在土耳其伊斯坦堡进行开战3年多以来首场直接和谈，未能有所突破。

西方国家联合呼吁立即停火，已遭莫斯科拒绝。 莫斯科表示，只有在双方谈判代表先达成「具体协议」之后，蒲亭和泽伦斯基之间的会面才有可能举行。 蒲亭已一再表示，他不认为泽伦斯基是合法领导人，并且呼吁予以推翻。 与此同时，川普则因俄、乌迟迟未能达成结束战争的协议而表达出对蒲亭和泽伦斯基的失望。

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