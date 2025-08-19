泽伦斯基换正式服装拜会白宫 赢得川普盛赞

（法新社华盛顿18日电） ─国的命运很少，甚至向来不与选穿什么衣服有关。但乌克兰总统泽伦斯基显然希望，今天的时尚外交能促使美国总统川普出手协助乌克兰与俄罗斯达成和平协议。

今年2月，泽伦斯基这位乌克兰战时总统，因为以一身军事服装而非商业西装扮访问白宫，遭现场1名右翼记者奚落。

两人一来一往没多久，川普和副总统范斯（JD Vance）接着就开始直指泽伦斯基在美国支持乌克兰对抗俄罗斯上「不知感恩」。 6个月过后，整体气氛有了显着改变。

79岁的川普今天在泽伦斯基抵达白宫时，一边欣赏着对方的黑夹克、黑领衬衫，一边说：「我简直不敢相信，我太喜欢了！」

过去是喜剧演员泽伦斯基开玩笑说：「这是我最好的一套。」

两人进了椭圆形办公室后，2月时提问「为何不穿西装」问题的保守派媒体真美国之声（Real America’s Voice，暂译）记者葛伦（Brian Glenn）也说：「泽伦斯基总统，你那身西装好看极了！」

川普跟着说，「我也说了同样的话」，且不忘告诉泽伦斯基说，葛伦「就是上一次攻击你的那一个」。

有些人或许认为，把焦点放在泽伦斯基的服装上，而非终结一场已造成数万人死亡的战争的和平谈判细节上，似乎有点出人意料。

但这也凸显了外国领导在与川普互动时，所要投入的技巧与心思。