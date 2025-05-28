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泽伦斯基访问柏林 将拜会德总理和总统

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（法新社柏林28日电） 乌克兰总统泽伦斯基今天访问柏林，将和德国总理梅尔茨举行会谈，梅尔茨矢言力挺基辅对抗俄罗斯。此外，泽伦斯基也将拜会德国总统史坦麦尔。

德国总理府发言人柯内留斯（Stefan Kornelius）在声明稿中表示，泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）来访将聚焦在「德国对乌克兰的支持，以及（与俄罗斯）达成停火的行动」，以结束3年多来的俄乌战争。

泽伦斯基和梅尔茨（Friedrich Merz）预计格林威治时间10时开始在柏林举行会谈。在俄乌停火协议与和平会谈迄今毫无进展的情况下，两人预期也将讨论欧盟对莫斯科施以更多的制裁行动。

泽伦斯基在和梅尔茨举行联合记者会后，预计将前往总统府贝尔维尤宫（Bellevue Palace）拜会德国总统史坦麦尔（Frank-Walter Steinmeier）。史坦麦尔将以军礼迎接泽伦斯基。

本月初上任的保守派梅尔茨誓言将与法国、英国和波兰协调，继续强力支持乌克兰。他也推动提高德国国防预算，打造欧洲「最强大的常规军队」。

梅尔茨上周访问立陶宛时指出：「对于我们所有人而言，目前存在来自俄罗斯的威胁。」德国目前正在部署一个驻立陶宛的装甲旅，以协助防御北大西洋公约组织（NATO）东翼。

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