泽伦斯基重申克里米亚主权 回应美方批评

afp_tickers

2 分钟

（法新社基辅23日电） 乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天对美国最新批评做出回应，发布美国总统川普政府2018年反对俄罗斯并吞克里米亚半岛的声明。

媒体报导指出，美国可能会承认俄罗斯对克里米亚的侵占行为。俄罗斯2014年自乌克兰夺取克里米亚并宣称为其领土，之后在2022年全面入侵乌克兰。

美国副总统范斯（JD Vance）提出和平协议蓝图，主张俄罗斯可以保有已占领的乌克兰领土，包括克里米亚。

川普表示，泽伦斯基拒绝正式承认克里米亚归俄罗斯所有的立场，损害和平谈判。

泽伦斯基在社群媒体上回应，贴出川普第一任时的国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）2018年发表的「克里米亚宣言」（Crimea Declaration）。

宣言指出，美国「反对俄罗斯意图并吞克里米亚，并承诺维持这项政策，直到乌克兰的领土完整得以恢复」。

泽伦斯基随贴文留言写道：「乌克兰会一如既往遵守宪法行事，我们坚信我们的伙伴，特别是美国，将会遵循其坚定的决策。」

泽伦斯基表示，今天在伦敦举行的会谈「场面激烈」，美国国务卿卢比欧（Marco Rubio）在最后一刻退出，随后英国与欧洲各国外长也跟进。

泽伦斯基表示，美国「分享其愿景」，而乌克兰和欧洲盟友则「提出他们的意见」。他还说：「我们希望正是这种共同合作，能够带来持久的和平。」

川普稍早在他的社群媒体「真实社群」（Truth Social）发文指出，克里米亚「已丢失多年」，「甚至不是讨论的焦点」。