洛兴雅难民船印尼外海翻覆 发现5具尸体

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（法新社印尼美拉务25日电） 联合国官员今天说，一艘据信载有约150人的船只上周翻覆，至少已有5名少数民族洛兴雅（Rohingya）难民的尸体在印尼西端外海被发现。

以穆斯林为主的洛兴雅人在缅甸遭受严重迫害，每年都有数以千计人冒着生命危险踏上漫长而昂贵的海上旅程，乘坐脆弱的船只，试图前往马来西亚或印尼。

虽有一些幸存者通报，当他们的船和另一艘试图来援的船数天前倾覆时，有数十人被冲走，印尼救援人员仍在本月22日救起75人后取消搜索其余洛兴雅难民的行动。

地方当局昨天证实已找到4具尸体。联合国难民事务高级专员公署（UNHCR）官员拉曼（Faisal Rahman）告诉法新社：「又发现1具尸体。」

难民署在印尼的发言人苏里尤诺（Mitra Suryono）说，在苏门答腊北端的亚齐查亚区（Aceh Jaya）外海发现4具尸体，在西亚齐（West Aceh）发现了1具。船只是在距离海岸30公里的地方翻覆。

西亚齐警察局副局长伊斯瓦胡迪（Iswahyudi）告诉法新社，第5具尸体是渔民昨天晚上发现的1名男子。

印尼当局本月21日戏剧性地救起69名洛兴雅人，他们在船只翻覆前已在海上漂流数周，许多人被发现紧紧抓住翻覆船只的船体。另有6人在本月20日被渔民救起。

联合国难民署统计，从去年11月中到今年1月底，共有1752名洛兴雅难民在印尼亚齐省和北苏门答腊省上岸，大部分是妇女和儿童。

难民署表示，这是自2015年以来涌入印尼的最大规模难民潮，原因是孟加拉肮脏的难民营条件恶化，以及洛兴雅人在缅甸持续遭受暴力威胁。（译者：林沂锋/核稿：曾依璇）