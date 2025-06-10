洛杉矶示威 加州州长纽松成焦点

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（法新社华盛顿10日电） 分析人士指出，美国洛杉矶爆发的反逮捕移民示威，对加州州长纽松的领导力构成严峻考验，但鉴于他正考虑于2028年参选总统，动荡也赋予这位颇具雄心的州长独特机遇。

57岁的纽松（Gavin Newsom）负责治理美国最大也最富裕的州。他毫不退缩，希望领导民主党反制总统川普（Donald Trump）的移民扫荡行动。

上周末纽松也持续抨击川普，指控他向洛杉矶市中心部署加州国民兵（National Guard），是在「蓄意煽动」紧张局势。

纽松被视为未来最有希望领导民主党的人选，他也毫不掩饰自己的政治雄心，且似乎乐于把握机会，和川普来场公开对决。

随着美国移民暨海关执法局（ICE）突袭搜索行动引发的最新冲突在洛杉矶街头蔓延，纽松在社群媒体高调开轰，还矢言控告川普「严重侵犯州主权」。

前加州州政府高阶官员杰夫．勒（Jeff Le）告诉法新：「每场政治危机都是政治机遇」。

他说：「川普总统在加州的支持率仅有30%，若州长能凸显自己和川普的巨大差异，或许是件好事。」

杰夫．勒指出，纽松的反抗行动也将使「渴望迎来战神」的民主党支持者感到高兴。

但他也警告，川普正试图大幅削减加州的联邦资金补助，接下来洛杉矶若陷入长期僵局，特别是一旦暴力或破坏行为升级，恐将侵蚀民众的同理心。