洛杉矶车辆冲撞群众30人伤 肇事者遭警方拘留

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（法新社洛杉矶19日电） 美国加州洛杉矶有关当局指出，好莱坞（Hollywood）1间夜店外今晨发生汽车冲撞人群的事件，造成至少30人受伤，肇事驾驶已遭警方拘留。

洛杉矶警察局（LAPD）表示，事件起因仍在调查当中，且当局仍在找寻1名事发后趁乱朝这名驾驶开枪的人士。肇事驾驶中枪但未丧生。

洛杉矶警局的卡兰沙（Lillian Carranza）告诉美国哥伦比亚广播公司（CBS），肇事驾驶「送医后正在接受手术，情况稳定。然而，他不能擅自离去，他已被洛杉矶警局拘留，警方现阶段正在研究诸如谋杀未遂、持致命性武器伤人等罪名」。

事发后，当局出动100多名消防人员因应这起发生在洛杉矶市东好莱坞（East Hollywood）的事件，有23人送医，其中7人伤势危急。

洛杉矶消防局（LAFD）表示，送医的民众中另有6人伤势严重、10人情况尚可，还说有7人是在事发现场接受治疗。

事发后拍摄的画面显示，夜店外惊慌失措的民众窜逃，受害者躺在血迹斑斑的人行道上，附近还有人在哭泣。

上传社群媒体的影片显示，肇事车辆据信为一台日产Versa房车，事发后驾驶被拉出车外、双手被铐并遭民众毫不留情地拳打脚踢。

洛杉矶警局曾发布声明说：「员警到场时，发现驾驶被路人殴打，并认定他身受枪伤。」

声明还指出，涉嫌开枪的人已徒步逃离现场。