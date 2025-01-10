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洛杉矶野火肆虐 川普批拜登加州州长无能

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（法新社华盛顿9日电） 美国加州洛杉矶野火延烧，即将就任总统的川普藉此发动政治攻势，归咎即将卸任的总统拜登和民主党籍加州州长纽松（Gavin Newsom）无能。

消防人员这两天还在拚命控制火势，共和党籍的川普却选在此时开炮。这波野火已知造成5人丧生，摧毁超过2000栋建筑物。

川普昨晚在自家社群平台「真实社群」（Truth Social）上说：「美国最棒、最美的一部分正燃烧殆尽。一切化为灰烬，『纽渣』（Newscum）应该辞职，这全都是他的错！」

川普习惯以「纽渣」这个绰号来称呼纽松，将他的姓氏Newsom与scum（人渣）结合来贬抑他。纽松普遍被视为未来有望代表民主党竞选总统的人选之一。川普今天上午在洛杉矶野火延烧之际又继续抨击他。

川普再度指控纽松在火灾因应上「无能」，并且在遭受干旱的加州浪费水资源，但没有提供证据支持他的说法。

纽松在美国有线电视新闻网（CNN）访问中强烈反驳。他说：「民众还在逃难…这家伙想把此事政治化。我有很多想法，知道自己很想说出来，但我不会说。」

川普昨天也把矛头指向拜登，称1月20日「来得太慢」，届时川普将取代他成为白宫主人。

川普表示，这一切代表拜登和纽松两人「极度无能和管理不善」。

川普今天指控拜登把钱花在「绿色新骗局」（Green New Scam）气候政策，而不是给美国联邦紧急事故管理总署（FEMA）。

川普去年10月也曾在飓风重创东南部后提出类似指控，拜登则一再否认挪用FEMA经费。

川普的重要盟友、世界首富马斯克（Elon Musk）也在自家社群平台X上提到洛杉矶野火，将这场灾害与各种因素挂钩，包括消防员多元招聘、将援助送给乌克兰等，但都没有提供证据。

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