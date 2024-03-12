海地总理请辞 华府官员欢迎他留在美国

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（法新社华盛顿12日电） 海地总理亨利（Ariel Henry）于国家陷入混乱之际滞留波多黎各并已请辞。一名美国官员昨天深夜表示，欢迎亨利辞职后留在美国领土，以缓解危机。

这名官员还说，亨利昨天与美国国务卿布林肯（Antony Blinken）通话时证实辞职的消息。加勒比海国家就海地情势召开紧急会议，布林肯当时正在牙买加出席会议。

随布林肯与会返国的这名官员表示：「从我们的立场来说，他可以自由地留在目前所在地方，也可以自由旅行。」

不愿具名的这名官员指出，加勒比海各国和区域领导人以及远距参与的海地要员花很长时间聚焦讨论「亨利总理或其盟友不被报复的重要性」。

这名官员表示：「我认为情势必须得到改善，才能使他（指亨利）安心回到海地。」

亨利上个月底前往肯亚，达成协议由肯亚领导一支有联合国当后盾的国际维安任务团，至海地协助打击武装帮派分子。

他在海外期间，海地情势进一步陷入无政府状态，武装帮派横行、机场关闭、医院和其他主要基础设施遭洗劫。由于帮派要求亨利下台，且邻国多明尼加表示不欢迎他，华府遂允许他降落美国自治领地波多黎各。

这名官员提到，亨利本来已原则决定于8日辞职，但他一直等到牙买加会谈讨论出即将接管的过渡委员会细节后才宣布。