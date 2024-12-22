一个旧信封帮她加入了瑞士国籍

卡特·莱利终于拿到了瑞士国籍，尽管她从出生就是瑞士人。 Melanie Eichenberger, SWI swissinfo.ch

谁都知道要想加入瑞士国籍并非易事，但是父母都是瑞士人，也得不到瑞士护照是不是有点匪夷所思？一名自小在澳大利亚被收养的瑞士人的女儿多次申请加入瑞士国籍均以失败告终。然而现在，功夫不负有心人，她终于如愿加入了瑞士国籍，让我们来看看她的故事。

9 分钟

相关内容

她本来几乎已经放弃了。但是现在澳大利亚人凯特·莱利(Cate Riley)长达数年的入籍持久战终于如愿完美收官。苏黎世州行政法院判定她拥有瑞士公民身份。莱利在从澳大利亚打来的电话中说：”我得掐自己一下，才能相信这不是在做梦”。

开心溢于言表，卡特·莱利在悉尼。 zVg

莱莉的人生故事始于1970年，这一年她在悉尼出生，原名玛格利特(Margrith) 。她的母亲是瑞士人，父亲也是瑞士人。她是一段短暂爱情的结晶。当时，澳大利亚领养风盛行，仅1970年那一年就有10’000个领养案例，澳大利亚政府要求未婚女性将孩子送人抚养，因为认定她们没有独自照顾孩子的能力。

莱利的生母是一位独自生活在澳大利亚的瑞士女性，所以她别无选择，只能放弃了自己的女儿。莱利在2023年告诉瑞士资讯SWI swissinfo.ch：“当时，人们希望这些母亲彻底忘记自己的孩子，就像什么都没发生过一样继续生活。”

渴望入籍



2023年冬天，凯特·莱利与自己的家人一起来到瑞士寻根问祖，这个旅途同时也是她实现内心深切愿望的起点：她想成为一名瑞士公民。

>>>2023年他们一家来到瑞士，我们见到了她们。

然而这个愿望似乎遥不可及，因为在此之前莱莉已经从瑞士各机构收到了许多负面回复。例如，2017年，瑞士驻悉尼总领事馆给她写信说，因为她是被“完全收养”的，所以无法获得瑞士公民身份。

1971年，当莱莉来到澳大利亚养父母家生活后，他们给她取名凯瑟琳·妮可(Catherine Nicole)。她很早就知道自己的亲生父母不是澳大利亚人，但直到1991年她才有机会查看自己的收养档案。

于是她立即开始寻找自己的亲生父母。莱利首先联系了瑞士国家旅游局，附上了她的出生证明，并希望得到有关她亲生父母的信息。当时她20岁，她花了五年时间才找到自己的亲生母亲。又过了一年，她也找到了生父。

屡遭拒绝

她的亲属们立即接纳了她。她的生母仍住在澳大利亚，生父则回到了瑞士。不过，为了与她相认，他还特意去了澳大利亚。

经过长时间的努力终于见到了彼此，卡特和生母的第一次见面。 zVg

在澳大利亚的一次与瑞士家人聚会上，莱利得知自己同父异母的兄弟姐妹，虽然只有一半瑞士血统，却都拥有瑞士护照，而她自己却没有。

这令她萌发了也想成为瑞士家族中的一员，拥有瑞士国籍的想法。

然而，她的入籍之路却处处碰壁，她遭到了无数次拒绝。在2017年向瑞士领事馆提出申请之后，莱利又于2022年向伯尔尼州公民身份办事处提出了申请。

因为她生母的家乡在苏黎世，伯尔尼相关部门将申请转给了苏黎世州市政办公室。这里她同样得到了否定的答复，这次的理由是：“她的瑞士国籍已于1992年秋季被取消。”(按规定瑞士海外侨民的子女要在22岁前办理身份确认)。

莱利几乎已经接受了这个事实。但这么多年来，她内心一直有种不公的感受，“我毕竟是瑞士人，收养并不能改变我的血统。”她不想放弃。

官方的错

瑞士律师马拉德·维德默(Marad Widmer)接手了她的案子。瑞士官方机构经常以同样的理由拒绝莱利的入籍申请： 莱莉是在澳大利亚被收养的，因此她失去了瑞士国籍。“其实，我的法律常识告诉我，在澳大利亚被收养与国籍毫无关联。这是瑞士官方的认知错误。”

莱利在1970年出生后被收养，并不会导致她获得或丧失瑞士公民身份。所以说，尽管莱利被收养了，但她仍然是瑞士人。

因为，在1973年前，瑞士国籍法规定，被收养人与原生家庭的联系保持不变；国籍也会保留；甚至保留继承权-这是所谓的简易收养程序规定的条例。后来，法律发生了变化。现在适用的是完全收养程序，被收养子女享有与亲生子女相同的法律地位。

然而，瑞士相关部门却并不知道法律上的这一变化。维德默律师表示：“我们要做的是，证明莱利从未失去过瑞士国籍。”

虽然莱利的瑞士国籍申请被苏黎世市政厅拒绝了，但苏黎世认可她在22岁生日之前的瑞士身份。“这对我的委托人来说是一个小小的安慰。”

成功的上诉

莱利针对这一判决提出了上诉，但苏黎世州司法部也驳回了这位54岁女性的上诉。于是，莱利向行政法院提起上诉。

这时，一份看似微不足道的文件起了作用。多年来，莱利一直保存着瑞士国家旅游局办公室(曾归属于瑞士驻埃奇克利夫(Edgecliff )总领事馆)寄来的信函。里面有 一张瑞士地图，上面标注了她生母的家乡苏黎世。

一个保存了33年的老信封成为了有力证据。 Melanie Eichenberger, SWI swissinfo.ch

这封信能够证明莱利及时与瑞士官方取得了联系，尽管瑞士法院认为这种联系不符合申请通知所需的要求，但苏黎世州行政法院还是于2024年8月接受了莱利的上诉。

判决中指出，当时的法律并未明确规定申请通知的规范。因此法院认为，在实践过程中应该有所通融。在不确定的情况下，应保留公民身份。所以，苏黎世行政法院最后裁定莱利拥有瑞士公民身份。该裁决具有法律约束力。

莱利对这一裁定感到欣喜若狂。她说：”可能直到我拿到护照以后，才能真正相信这是真的。”她的入籍之路漫长而坎坷，这是她在寻根、寻找自己身份过程中向前迈进的一步。“现在我来瑞士不再只是一名游客，而是瑞士的一部分了。”

关键证据？

维德默说，旅游局的信是 一个“极其重要的证据”。但最后法院做出的法律诠释才是成功的关键。

维德默说，凯特·莱利一直在努力尝试与她的瑞士家人和瑞士建立并保持联系。因此，苏黎世行政法院的这个判决不仅是一个法律上的正确决定，在人情上也是一个正确的决定。

(编辑：Balz Rigendinger/me，编译自德文：杨煦冬/gj）

相关内容