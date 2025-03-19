在瑞士，想买房，没遗产……

如果没有遗产加持，相当一部分瑞士人都无法实现“自己有房”的梦想。 Keystone, Michael Buholzer

为了购买住房，瑞士人常常要靠遗产。但遗产往往来得太迟…… 随着房地产价格的持续上涨，凑钱买房变得越来越困难。

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去年，瑞士的遗产继承金额超过900亿瑞郎，也就是说，瑞士人每2瑞郎财富中就有1瑞郎来自遗产。在过去20年中，遗产继承金额翻了一番多。究其原因：战后瑞士经济的繁荣导致婴儿潮一代的财富迅速增长，80岁以上人群是瑞士最富有的年龄组。

遗产在购房融资中起着决定性作用。如果没有遗产，相当一部分瑞士人几乎不可能买房。尤其是，近年来房地产价格出现了爆炸式增长。自2000年以来，房地产价格几乎一直在无间断上涨。

用遗产资助房产

最新的“世代晴雨表”(baromètre des générations)显示：遗产对于购房资金来说具有至关重要的意义。超过三分之二的受访者表示，如果没有大笔遗产，就无法在瑞士买房。这项代表性调查由伯尔尼世代之家(Berner Generationenhaus)委托Sotomo研究所代表进行。

共有58%的受访者不看好这种对遗产的依赖。问题不仅在于“是否继承”、“继承多少”，还在于“何时继承”。在成家立业有买房意愿的人生阶段，这笔“意外之财”最有用，因为在这一阶段，人们的资金往往尤为紧张。

房产供需不同步

尽管如此，大多数瑞士人要到退休年龄才能继承遗产。等到那时再买房已经为时过晚。研究报告的作者总结道：”可见，人们需要遗产与最终获得遗产的时间往往不同步。这大大降低了遗产的效用。”

研究数据显示，大多数瑞士人要等到晚年才能从遗产中受益。65岁以上的老人人均已继承20.5万瑞郎遗产。于此同时，他们预计还将继承同样多的资产(18.9万瑞郎)。相比之下，18-35岁年龄组目前人均仅继承了4.8万瑞郎，但他们预计将继承的资产则高达41.2万瑞郎。

尽管遗产继承至关重要，但许多瑞士人却回避这个问题。近三分之二的人没有立过遗嘱或继承合同。此外，大多数受访者对提前将部分遗产传给下一代的想法持怀疑态度，只有17%的人做了具体遗产计划。

瑞士的遗产税 瑞士在联邦层面不征收遗产税。但除施维茨州和上瓦尔登两个州外的所有其他州都征收遗产税。但遗产税的征收遵循一定的条件限制： 死者与继承人之间的关系在此起着决定性作用。在大多数州，配偶和直系后代继承的遗产免税。 遗产税的税率遵循累进式计算，在大多数情况下会乘以一个由死者与继承人之间关系决定的系数。根据关系远近程度，税率分别要乘以不同系数：父母继承乘以1；祖父母继承乘以2；兄弟姐妹继承乘以3；姑姑和叔叔继承乘以5，无亲属关系者的继承则乘以6。 以苏黎世州为例：配偶和直系后代免征遗产税；父母获得子女遗产的免税额最高可达20万瑞郎，兄弟姐妹获得离世手足遗产的免税额最高可达1.5万瑞郎。 在除了上述亲属关系之外的其他继承情况，则实施为累进税率。继承金额不超过3万瑞郎的税率为2%，超过150万瑞郎的税率则升至6%。

瑞士人对遗产税的态度 遗产税是极具争议性和富有“爆炸性”的政治话题。《世代晴雨表》(Generation Barometer)显示，赞成通过某种“国家遗产税”进行财富再分配的人仍不占多数，而反对者则占57%的多数。 为保护小额财富而征收带有免税额度的遗产税方案则得到了更广泛的接受。男性更倾向于反对征税(63%)，女性虽然也是反对者居多，但有49%的人赞成征收遗产税。 年轻一代的立场尤其明确：在18-35岁年轻人群中，61%的人赞成征收遗产税。

(Sven Zaugg，瑞士德语电视台 SRF/ 编译自法语：郭倢/dh)