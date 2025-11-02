就算是瑞士后裔，毕业后也留不下来

加布里埃拉·普尔彻特(Gabriela Purtschert)毕业后却无法留在瑞士，尽管她比其他亲戚在瑞士的时间更长，却没有瑞士护照。 Facebook Gabriela Purtschert

瑞士的高等教育质量优良，学费也不贵，因此吸引了许多海外学子。是学成后，留在瑞士工作生活却不容易。这位瑞士侨民子女的经历估计会让许多外国学生感同身受。

加布里埃拉·普尔彻特(Gabriela Purtschert)在厄瓜多尔长大，从小受着瑞士价值观的影响，吃着瑞士奶酪，渴望能赴瑞士学习。而如今，她在瑞士生活了16年之后，却面临将被驱逐的命运，因为她没有一本瑞士护照。

从表面看，加布里埃拉有着一个非常典型的瑞士人生轨道：联邦高中毕业证书、大学学位和博士学位。在人才困乏的时代，原本她应该是一个炙手可热的人才。然而，36岁的加布里埃拉却被瑞士下了驱逐令。尽管她在瑞士居住的时间比她的许多亲戚还要长，但因为那些亲戚持有瑞士护照，她却没有，所以她必须离开。

之所以这样，还要从她特殊的出身背景说起，其中的一个关键法律环节一直困扰着她。故事可以追溯到卢塞恩州的一个名叫普法夫瑙(Pfaffnau)-与伯尔尼州和阿尔高州接壤的村庄，这里与南美洲之间有着一种莫名的关联。加布里埃拉的家族也是从这里走出去的。

据估计，约有100名瑞士侨民生活在厄瓜多尔，其中就包括加布里埃拉的父母。她本人在民事登记册中登记的是，一名瑞士男子和一名瑞士女子的女儿。不过，与她的弟弟们不同，她的籍贯一栏却空着，国籍为厄瓜多尔。

被一位瑞士侨民收养

她没有瑞士国籍，是因为她在被收养时，无法获得瑞士公民身份。加布里埃拉在在十几岁时才被继父诺尔贝托·普尔彻特(Norberto Purtschert)收养。而且“收养事实”在她成年后才被认可。因此，她并未获得瑞士国籍。

加布里埃拉的父亲是厄瓜多尔一家奶酪工厂的负责人，至今仍是董事会成员。加布里埃拉说：”我的祖父于1949年移民到南美，为了在那里生产和销售奶酪。”

加布里埃拉的整个童年都是在养父的陪伴下度过的，养父从她2岁起就与她的母亲在一起，后来在她6岁时与她的母亲结婚。虽然加布里埃拉没有瑞士国籍，但她在厄瓜多尔从小就受到瑞士的价值观和传统的耳濡目染，很早就有一个愿望，有一天要去瑞士学习。

16岁时，她第一次在瑞士生活了一个月-这次瑞士之行更加坚定了她的决心-何况这个愿望对她来说，也不难实现。

因为这个以瑞士传统品牌命名的家族奶酪企业有一个传统，对那些愿意在瑞士生活一年的后代予以经济资助。加布里埃拉和她的其他堂兄妹一样，也愿意从这项家族福利中受益。

留学瑞士

加布里埃拉回忆说：”我一直很清楚：如果可能我一定要抓住机会。“由于没有瑞士国籍，她无法像她的弟弟或堂兄妹那样在瑞士当学徒；但是她可以走上大学这条路。

18岁时，为了学习德语，她去德国做了一年的互惠生。之后，她在弗里堡完成了为外国学生进入瑞士大学而设立的预科班学习，后来又获得了联邦高中毕业证书，并在苏黎世大学完成了生物学和环境学学士学位。

随后，她又获得了微生物学硕士和博士学位。她共在瑞士上了10年学，具有很高的专业水平，是瑞士需要的人才。

目前她已在瑞士生活了16年，能说一口流利的瑞士德语。她说：”我在这里度过了成年后最重要的时光。“她在这里生活；交到了朋友；积累了工作经验；她的两个弟弟也生活这里。

16年之后仍未充分融入社会

但她现在却不得不离开瑞士。加布里埃拉说：”作为一名来自第三国的学生，我持有的是学生居留许可。”苏黎世州移民事务办公室写道：”拥有这种居留身份的人从一开始就知道，一旦学业完成必须离开瑞士。”

不过，因为她在联邦农业和食品行业研究示范中心Agroscope得到了一份研究助理的工作，所以她在完成学业后又获得了工作居留许可。然而，因为她的工作合同只到2025年1月底，所以移民局认为，她已不再有理由留在瑞士。

她随后向苏黎世州移民局申请了延长居留许可。”8月中旬，我的居住和工作许可未得到延期，”加布里埃拉说。她被要求在10月中旬之前离开瑞士。

移民局在一封信函中表示，在过去的16年中，并未达到与社会的密切或明确的深度融合。”有效限制外国居民的数量，符合重要的瑞士公共利益，”移民局的信中还写道。

没有工作，就没有在瑞士生活的权利。加布里埃拉的律师并不这样认为，他说：”失业可能发生在任何人身上。工作许可被吊销也增加了加布里埃拉找工作的难度。”她说：”在找工作时，我根本没有机会具体解释我的情况。”她决定，与律师一起对移民局的这一决定提出上诉。

瑞士的浪漫形象

加布里埃拉在厄瓜多尔的父亲完全不能理解女儿经历的遭遇。他不怎么会说德语，也从未在瑞士生活过，但他来过几次瑞士，对瑞士充满浪漫的印象。对他来说，在瑞士办什么事都很顺利。”但我不得不告诉他，他女儿目前就一点都不顺利，”加布里埃拉说这话的时候，眼泪都快出来了，她现在压力很大。

加布里埃拉希望能留在瑞士，在这里开创未来，她说：”我也希望能回报瑞士。尽管我在这里生活的时间比我那些持有瑞士护照的兄弟们还要长，但我却不能留在瑞士。”

目前，她无法想象回到厄瓜多尔的生活，她说：“就算回去，也得是我自己愿意回去的时候。”

要求她离开的决定目前尚未生效，这为加布里埃拉赢得了一点时间。她目前正在食品行业实习。所在公司生产一种素食版的传统瑞士饼干，而加布里埃拉是植物性食品领域的专家。这个实习经历将有助于她找到新工作，从而不被驱逐出境。

(编辑：Benjamin von Wyl，编译自德文：杨煦冬/gj)

