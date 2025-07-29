我的退休金無法負擔瑞士的生活費–許多瑞士老人選擇移民

直到2024年底，27'330名瑞士人生活在西班牙，其中60%年齡在65歲以上。 Westend61 / Wolfgang Weinhäupl

許多瑞士人做了一輩子；正常繳稅；有時候甚至放棄度假，但最終還是要面對這樣的問題：自己的退休金夠不夠在瑞士的生活？對越來越多瑞士退休的老人來說，答案是不夠。因此他們只好在古稀之年背井離鄉，到其他國家生活。

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Melanie Eichenberger 我的工作重点是与瑞士海外侨民相关的议题，包括瑞士的政治发展及其对海外侨民的影响，以及社会、经济和文化问题。 在加入瑞士资讯之前，我曾在《阿尔高报》担任地方新闻记者。我拥有多语言传播学士学位，并且按照瑞士的传统完成了商业文员学徒培训。

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「經過這麼多年的辛勤工作，退休後被推到了社會的邊緣。我感覺瑞士不再是好福利的國家。」

一位移居到西班牙的人在回答我們提出的問題「您是否因為在退休後無法維持瑞士的生計而移民國外？」時這樣說。這是去年，我們在養老遺屬公投期間發起的討論，而最近，這一討論又“火”了。

我們的許多讀者都對這個回答產生了共鳴：他們都有著相似的經歷，幾十年為一個國家奉獻了自己的力量，卻不得不在退休後背井離鄉，遠赴他國養老。

瑞士的養老保險體系的三大“支柱” 1.第一支柱：養老和遺屬保險(AHV/AVS) :

這是國家強制性的基礎退休金，確保每個人都能獲得基本的生活保障。

2.第二支柱：職業退休金(BVG/LPP) :

這部分退休金由雇主和員工共同繳納，旨在確保退休後能夠維持原有的生活水準。

3. 第三支柱：個人自願儲蓄：

這支柱是個人自願的退休金儲蓄，可以補充前兩項的不足，並且通常可以享受一定的稅收優惠。

AHV退休金只夠支付固定費用

瑞士退休金的第一支柱–養老遺屬(AHV退休金)往往連基本生活費都保證不了。房租、醫療保險、水電等附加費用–簡單一算，就知道錢是多麼不禁花：

「在瑞士，每月2200瑞郎(約18,000元人民幣)已經不夠生活。一室一廳的老年公寓租金至少為700瑞郎。醫療保險：500-600瑞郎。食品、稅收和電費：800瑞郎，」一位名叫Grendelmeier的瑞士人寫道。而在西班牙，用2200瑞郎就能過得很好。

另一位自稱JoanBoa的讀者寫道，在瑞士如果沒有房產，退休後很快就會陷入困境。每月領取的AHV退休金只夠用來負擔房租和醫療保險。

被迫移民國外

讀者PG寫道：「47年多的時間，我作為一個收入相對較高的人和我的雇主一起，將工資的10%交付給第一支柱AHV養老金，並交了40多年的第二支柱養老金-職業養老金。」按說我應該可以在瑞士過上體面的退休生活吧？但其實完全不是！」

兩次離婚以及由此連帶的退休金分割令他經濟上非常被動，所以才不得不選擇出國生活。

很多去國外養老的人都表示，移居國外並非易事。離開瑞士-這個有家人、有孫子和許多回憶的地方-對每個瑞士人來說都談何容易。」JoanBoa說：「誰離開自己的家鄉，心裡都不會很輕鬆。」

Klausius則在評論中寫道：「我也是那些退休後想在瑞士養老卻負擔不起的人之一。」

他一次性將退休金全部提取出來，用這筆錢在英國買了一棟房子。他說：「我的AHV差不多可以滿足我在英國的每月需求。」

西班牙、葡萄牙、泰國的“甜蜜生活”

根據聯邦統計局的數據，去國外養老的瑞士人數量在20年內翻了一番，2024年底這一數字已達到13.4萬人。

在瑞士人較多的國家中，泰國、葡萄牙、西班牙和南非的瑞士退休人員比例較高。2023-2024年期間，葡萄牙和泰國的瑞士退休人員比例成長尤為明顯(分別為16%和7%)。

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而Jean-Claude Chabloz寫道：「我和妻子離開瑞士一方面是出於經濟原因，而最重要的是為了更好的氣候和更美好的生活。」在西班牙，他們買了一套距離海灘只有一百公尺的海景房。」

Hanspeter則警告說，如果僅因為經濟原因而離開瑞士，那麼在哪裡生活可能都有問題，「任何事物都有兩面性，」他寫道：「如果你不想放棄歐洲的飲食；想住在不低於一般標準的公寓或房子裡，那麼就算在菲律賓這樣的國家，費用現在也不低了。」

退了休也要能過有尊嚴的生活

許多人在我們的討論平台下面留言說：他們並不是貪圖奢侈，只是想要有尊嚴的生活，不想為生計犯愁。

要嘛住在一房一廳的小公寓裡，靠社會救濟度日；要嘛狠狠心離開瑞士，到另一個生活費用較低的國家過有尊嚴的生活。

Peter Segessemann寫道，他也想留在瑞士生活。但是：「我的AHV退休金和職業退休基金加起來也不夠讓我過上比較舒適的生活。如果他不走，就得申請一切有可能的補助。

「那麼我將靠瑞士納稅人的錢生活，我不想這樣做。」而在葡萄牙，他可以依靠AHV退休金和職業退休基金的剩餘部分(他曾經歷過離婚)過上很好的生活。 「在這裡，我不會成為任何人的負擔。」

相关内容 讨论 提问者： Katy Romy 您是否因为瑞士退休金入不敷出而去他乡养老？我们想听听您的故事！ 每年都有瑞士人为了逃避瑞士的拮据窘况而移居国外养老。您是其中一员吗？ 参与讨论 200 赞 查看讨论

這些退了休的人一再強調，他們領取的AHV退休金並不是一種恩惠，而是他們多年辛苦工作的應有回報。一名自稱JohnnyBdSR的讀者寫道：「我們為瑞士的經濟上和社會(例如在俱樂部/協會中的各種志願工作)奉獻了自己的一份力量，現在我們的孩子已經長大成人了，我們還希望能享受享受生活的美好。」

他們許多人認為，瑞士是一個適合工作，但不適合養老的國家。

(編輯：Balz Rigendinger，編譯自德語：楊煦冬/dh，繁體校對：盧品妤)

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