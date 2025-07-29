The Swiss voice in the world since 1935
海外瑞士人
瑞士資訊–繁體版

我的退休金無法負擔瑞士的生活費–許多瑞士老人選擇移民

直到2024年底，27'330名瑞士人生活在西班牙，其中60%年齡在65歲以上。
直到2024年底，27'330名瑞士人生活在西班牙，其中60%年齡在65歲以上。 Westend61 / Wolfgang Weinhäupl

許多瑞士人做了一輩子；正常繳稅；有時候甚至放棄度假，但最終還是要面對這樣的問題：自己的退休金夠不夠在瑞士的生活？對越來越多瑞士退休的老人來說，答案是不夠。因此他們只好在古稀之年背井離鄉，到其他國家生活。

此内容发布于
8 分钟

我的工作重点是与瑞士海外侨民相关的议题，包括瑞士的政治发展及其对海外侨民的影响，以及社会、经济和文化问题。 在加入瑞士资讯之前，我曾在《阿尔高报》担任地方新闻记者。我拥有多语言传播学士学位，并且按照瑞士的传统完成了商业文员学徒培训。

阅读本文简体字版本请 点击这里

相关内容
電子報：瑞士媒體裡的中國

相关内容

電子報：瑞士媒體裡的中國

瑞士媒體對於中國新聞的觀點及分析摘要。瑞士媒體對於中國都在報導哪些主題？這個電子報讓你對此一目了然。訂閱電子報，讓你在做決策時多一個維度的考量。

更多阅览 電子報：瑞士媒體裡的中國

「經過這麼多年的辛勤工作，退休後被推到了社會的邊緣。我感覺瑞士不再是好福利的國家。」

一位移居到西班牙的人在回答我們提出的問題「您是否因為在退休後無法維持瑞士的生計而移民國外？」時這樣說。這是去年，我們在養老遺屬公投期間發起的討論，而最近，這一討論又“火”了。

我們的許多讀者都對這個回答產生了共鳴：他們都有著相似的經歷，幾十年為一個國家奉獻了自己的力量，卻不得不在退休後背井離鄉，遠赴他國養老。

1.第一支柱：養老和遺屬保險(AHV/AVS) :
這是國家強制性的基礎退休金，確保每個人都能獲得基本的生活保障。
2.第二支柱：職業退休金(BVG/LPP) :
這部分退休金由雇主和員工共同繳納，旨在確保退休後能夠維持原有的生活水準。
3. 第三支柱：個人自願儲蓄
這支柱是個人自願的退休金儲蓄，可以補充前兩項的不足，並且通常可以享受一定的稅收優惠。

AHV退休金只夠支付固定費用

瑞士退休金的第一支柱–養老遺屬(AHV退休金)往往連基本生活費都保證不了。房租、醫療保險、水電等附加費用–簡單一算，就知道錢是多麼不禁花：

「在瑞士，每月2200瑞郎(約18,000元人民幣)已經不夠生活。一室一廳的老年公寓租金至少為700瑞郎。醫療保險：500-600瑞郎。食品、稅收和電費：800瑞郎，」一位名叫Grendelmeier的瑞士人寫道。而在西班牙，用2200瑞郎就能過得很好。

另一位自稱JoanBoa的讀者寫道，在瑞士如果沒有房產，退休後很快就會陷入困境。每月領取的AHV退休金只夠用來負擔房租和醫療保險。

被迫移民國外

讀者PG寫道：「47年多的時間，我作為一個收入相對較高的人和我的雇主一起，將工資的10%交付給第一支柱AHV養老金，並交了40多年的第二支柱養老金-職業養老金。」按說我應該可以在瑞士過上體面的退休生活吧？但其實完全不是！」

兩次離婚以及由此連帶的退休金分割令他經濟上非常被動，所以才不得不選擇出國生活。

很多去國外養老的人都表示，移居國外並非易事。離開瑞士-這個有家人、有孫子和許多回憶的地方-對每個瑞士人來說都談何容易。」JoanBoa說：「誰離開自己的家鄉，心裡都不會很輕鬆。」

Klausius則在評論中寫道：「我也是那些退休後想在瑞士養老卻負擔不起的人之一。」

他一次性將退休金全部提取出來，用這筆錢在英國買了一棟房子。他說：「我的AHV差不多可以滿足我在英國的每月需求。」

西班牙、葡萄牙、泰國的“甜蜜生活”

根據聯邦統計局的數據，去國外養老的瑞士人數量在20年內翻了一番，2024年底這一數字已達到13.4萬人。

在瑞士人較多的國家中，泰國、葡萄牙、西班牙和南非的瑞士退休人員比例較高。2023-2024年期間，葡萄牙和泰國的瑞士退休人員比例成長尤為明顯(分別為16%和7%)。

外部内容

而Jean-Claude Chabloz寫道：「我和妻子離開瑞士一方面是出於經濟原因，而最重要的是為了更好的氣候和更美好的生活。」在西班牙，他們買了一套距離海灘只有一百公尺的海景房。」

Hanspeter則警告說，如果僅因為經濟原因而離開瑞士，那麼在哪裡生活可能都有問題，「任何事物都有兩面性，」他寫道：「如果你不想放棄歐洲的飲食；想住在不低於一般標準的公寓或房子裡，那麼就算在菲律賓這樣的國家，費用現在也不低了。」

退了休也要能過有尊嚴的生活

許多人在我們的討論平台下面留言說：他們並不是貪圖奢侈，只是想要有尊嚴的生活，不想為生計犯愁。

要嘛住在一房一廳的小公寓裡，靠社會救濟度日；要嘛狠狠心離開瑞士，到另一個生活費用較低的國家過有尊嚴的生活。

Peter Segessemann寫道，他也想留在瑞士生活。但是：「我的AHV退休金和職業退休基金加起來也不夠讓我過上比較舒適的生活。如果他不走，就得申請一切有可能的補助。

「那麼我將靠瑞士納稅人的錢生活，我不想這樣做。」而在葡萄牙，他可以依靠AHV退休金和職業退休基金的剩餘部分(他曾經歷過離婚)過上很好的生活。 「在這裡，我不會成為任何人的負擔。」

相关内容

讨论
提问者： Katy Romy

您是否因为瑞士退休金入不敷出而去他乡养老？我们想听听您的故事！

每年都有瑞士人为了逃避瑞士的拮据窘况而移居国外养老。您是其中一员吗？

参与讨论
200
154 留言
查看讨论

這些退了休的人一再強調，他們領取的AHV退休金並不是一種恩惠，而是他們多年辛苦工作的應有回報。一名自稱JohnnyBdSR的讀者寫道：「我們為瑞士的經濟上和社會(例如在俱樂部/協會中的各種志願工作)奉獻了自己的一份力量，現在我們的孩子已經長大成人了，我們還希望能享受享受生活的美好。」

他們許多人認為，瑞士是一個適合工作，但不適合養老的國家。

(編輯：Balz Rigendinger，編譯自德語：楊煦冬/dh，繁體校對：盧品妤)

相关内容

阅读最多
海外瑞士人

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： Céline Stegmüller

您的祖辈中，有瑞士人吗？您打算去瑞士走访他们曾经居住的地方吗？

如果您想探知自己的祖辈在”为了寻求更好生活“而离开瑞士之前的经历，我们很希望听到您寻根问祖的故事。

参与讨论
27
39 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Jessica Davis Plüss

你如何看待“大幅延长人类寿命”这一理念？

人类对衰老原因以及减缓衰老过程的理解已有巨大进展，各种技术纷纷涌现，声称能帮助人们活得更长、更健康。你对大幅延长人类寿命这一理念有何看法？

参与讨论
23
20 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Giannis Mavris

您如何看待自己所在大洲的未来？

有些大洲似乎承载着未来的希望-它们的发展态势持续向好。但现实情况究竟如何？

参与讨论
2
1 留言
查看讨论
阅读最长

符合JTI标准

相关内容: 瑞士资讯SWI swissinfo.ch得到新闻信任计划的认证

您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。

请加入我们！如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论，或者想向我们反映您发现的事实错误，请发邮件给我们：chinese@swissinfo.ch

阅读更多
Rentner am Strand

相关内容

入瑞士籍后，回国如何领取养老金？

此内容发布于 如果你曾经在瑞士工作，并加入了瑞士籍，而不在瑞士生活，退休后如何在国外领取你的养老金？作为一名在国外生活的瑞士人，你需要考虑什么？ 作为海外瑞士人，你能自愿缴纳养老金吗？

更多阅览 入瑞士籍后，回国如何领取养老金？
Un couple âgé dans un aéroport.

相关内容

瑞士退休生活拮据？移民去！

此内容发布于 瑞士每年都有一些退休居民为了摆脱经济困难而移居国外。原因何在？他们的退休金太低，无法在保证在瑞士舒适地生活。我们采访了几位移民海外的瑞士退休者。对于在海外安享退休生活，他们有着各自不同却又同样积极的感想。

更多阅览 瑞士退休生活拮据？移民去！
瑞士统计局数据显示，每年约有3万瑞士人移民国外。

相关内容

五张图表：瑞士人最爱移民去哪里？

此内容发布于 越来越多的瑞士人在国外生活，除了红底白十字的瑞士护照之外，他们通常至少还持有一本其他护照。这些海外瑞士人是谁？他们青睐哪些移民目的地？我们的五张图表为您详述一切。

更多阅览 五张图表：瑞士人最爱移民去哪里？
第二支柱：领取年金还是资本？多数人倾向于两者兼顾。

相关内容

瑞士职业养老金：一次性全额领取，还是按月领？

此内容发布于 达到退休年龄时该如何支配职业养老金(BVG/LPP)账户里积累的资本？在一次性提取资本总额和按月领取年金之间，做出前一个选择的瑞士居民人数首次超过了做出后一选择的人。

更多阅览 瑞士职业养老金：一次性全额领取，还是按月领？

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团