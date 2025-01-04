拖家带口去另一个国家生活是什么感受

卡勒一家很享受在泰国的时光，这是他们暑假去印度尼西亚的照片。 zVg

现在许多国内的中年父母不想再过“卷”的生活，毅然卖掉中国的房产去其他国家生活，然而拖家带口去另一个国家生活是什么感受？看看瑞士这一家的亲身经历-一年半前，瑞士卡勒一家决定移民到曼谷。当时，两个孩子对父母的这一决定毫无准备。而今他们对这个大胆尝试并不后悔。

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九岁的路易斯·卡勒(Louis Karrer)在从曼谷打来的电话中说：”我交到了很多朋友，”他与七岁的弟弟吕克和父母一起在曼谷已经生活了将近一年半的时间，他们在那里的瑞士学校上学。他自豪地说：”我最好的朋友也叫路易斯，所以在学校里大家都叫我路易吉(Luigi)。

路易斯和弟弟吕克最初并不喜欢母的移民计划。妈妈斯蒂芬妮·卡勒(Stephanie Karrer)在2023年夏天离开瑞士之前说：”我们必须向孩子们保证，我们还会回来的。”

现在他们依然这样想。弟弟吕克说：”我很想念我的玩具、雪和我们在瑞士的房子。”如果可以的话，他希望能马上回瑞士。

开着新车去曼谷：一辆高尔夫球车。 zVg

之前的度假

不过，一家人基本上都适应得很好。在瑞士学校担任教师的斯蒂芬妮·卡勒说：”背过来的17公斤乐高积木帮了大忙。”搬来泰国之前，他们一家曾来曼谷度过一次假，这也产生了非常积极的影响。

“这让路易斯和吕克对未来的家有了一个具体的想象，”马里乌斯·卡勒(Marius Karrer)说。他们在这里认识了朋友，这点也很重要。“这意味着孩子们知道，那里已经有了玩伴，”斯蒂芬妮说。

新角色

现在，卡勒一家的旅居生活已经过去了将近一半。按计划，斯蒂芬妮和马里乌斯·卡勒会在泰国居住三年。斯蒂芬妮在瑞士学校担任全职教师，而马里乌斯则负责料理家务和照顾孩子。两人都必须先适应这种角色转换。

斯蒂芬妮一开始觉得一下子放手家里的事很不适应，而对于以前家里的财务主管马里乌斯来说，不再掌握财务令他很不习惯。因为，作为随行人员，丈夫在泰国不能拥有自己的账户。但是：“现在都习惯了，”马里乌斯现在已经完全适应了自己的角色。他现在身兼三职：学生、家庭主夫和足球教练。

在过去的一年半里，曼谷的瑞士学校附近成立了一所足球学校，现在连德国足球甲级联赛多特蒙德俱乐部都加入了进来。在泰国首都，他们的两个孩子现在都在BVB泰国国际足球学院(BVB International Academy Thailand)训练。马里乌斯是吕克那支队和一支女子队的教练。

足球教练爸爸。 zVg

会延长在泰国的时间吗？

斯蒂芬妮在泰国全职工作。她说：”我已经很久没有全职工作过了。泰国的学校也不像瑞士那样每周放半天假。所以，她很怀念和儿子们一起在家的时光。

但现在孩子们的情况正好需要他丈夫更多地留在家里。她说：”他们需要的很多东西我给不了，而我丈夫可以。”

两个孩子喜欢海，从曼谷很方便来看海。 zVg

至于卡勒一家会不会在泰国多待一段时间，目前尚不清楚。路易斯说：”我们喜欢这里的房子、新朋友、足球训练和大海。”与弟弟不同，他非常希望能在这里多待一段时间。卡勒夫妇也不排斥这个想法。因为，现在这种家庭模式，能让他们一家，在斯蒂芬妮不上班时，一起享受许多休闲时光。斯蒂芬妮说：”这在瑞士可不那么容易。”

他们家每个人都特别想念瑞士的食物：”我的父母刚刚从瑞士带来了94包瑞士饼干。在泰国，孩子们课间吃的、比较健康的零食很少；在炎热的泰国，他们有时也会思念瑞士凉爽的天气。作为足球教练的爸爸说：”有时候天气热得甚至无法在室外踢球。”

卡勒夫妇一点也不后悔当初的决定，他们都认为：无论要不要延期，他们的这段国外经历都非常值得。”

(编辑：Balz Rigendinger，编译自德文：杨煦冬/dh)

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